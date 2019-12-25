Формула-1 играет большую роль в развитии туристического сектора - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что проведение гонок Формула-1 в Баку приносит большую пользу.

«Могу сказать, что проведение гонок Формула-1 в Баку приносит большую пользу. Во-первых, соревнования Формула-1 проводятся в столицах развитых государств или же в крупных городах. То что Баку находится среди этих городов для нас большое событие. Во-вторых, проведение гонок Формула-1 приносит стране большие экономические дивиденды», - сказал президент в среду на мероприятии, посвященном спортивным итогам 2019 года.

По словам президента, если кто-то утверждает, что эти соревнования приносят вред, то они или не знают или же намеренно искажают.

«Если это нам приносит вред, то получается, что около 20 городов, где проходят эти соревнования, также работают себе во вред? Конечно же нет. Мультипликативный эффект гонок Формула-1 очень большой. Тысячи иностранных гостей здесь тратят деньги и с экономической точки зрения это эффективно», - сказал глава государства.

По словам Алиева, после проведения первых гонок Формула-1 в Азербайджан начался массовый приток туристов.

«После первых гонок рост числа туристов составил 24%, затем 22%, в последующий год 5% и наконец за 11 месяцев текущего года рост составляет 11%. Впервые в истории Азербайджан посетило более 3 млн туристов. Я да поручение соответствующим структурам произвести подсчет затраченных денег туристами. В любом случае это на уровне миллиардов манатов. Это и есть вклад туристов в экономику страны»,- сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что создание рабочих мест, развитие секторов услуг и транспорта связано с туризмом.

«Сейчас самые развитие страны, с большим промышленным потенциалом и сельским хозяйством, борются за каждого туриста. Развитые страны, особенно в тех, где есть достопримечательности, число туристов достигает десятков миллионов. Конечно же, у нас не так, но Формула-1 для развития этого сектора играет большую роль», - сказал Алиев.

Б.Рустамбеков