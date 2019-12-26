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Дальнее зарубежье 26.12.2019 17:27

Розничные продажи в США в праздничный сезон выросли на 3,4% за счет электронной торговли

Рост количества покупок через интернет способствовал подъему розничных продаж в США в праздничный сезон и указал на устойчивость потребительских расходов в Штатах.

Согласно данным платежной системы Mastercard, общий объем розничных продаж в период между 1 ноября и кануном католического Рождества (24 декабря) вырос на 3,4% к аналогичному периоду годом ранее и составил почти $880 млрд.

Хотя данные являются подтверждением того, что низкий уровень безработицы и рост зарплат стимулируют расходы американцев, они указывают на сложности, с которыми сталкиваются традиционные ритейлеры на фоне все большего интереса потребителей к покупкам через интернет.

Электронные продажи, на которые пришлось около 15% от общего показателя продаж, за этот период выросли на 18,8%, в то время как рост продаж в магазинах составил 1,2%.

Американские ритейлеры сообщили о закрытии 9,3 тыс. магазинов в 2019 году, согласно данным Coresight. Показатель стал максимальным с 2012 года, когда компания начала отслеживать эти данные. Количество закрытий магазинов более чем вдвое превысило количество открытий. В прошлом году ритейлеры сообщили о закрытии 5,844 тыс. магазинов.

Согласно данным Mastercard, продажи в универсальных магазинах снизились на 1,8%. Продажи магазинов одежды выросли на 1%. Тем временем продажи электроники и бытовых приборов увеличились на 4,6%.

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Тэги: США, РИТЕЙЛЕРЫ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]