Минобороны РФ в 2019 году получило более 20 боевых вертолетов

"Вертолеты России" в этом году передали военным более 20 ударных машин, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" передал министерству обороны РФ более 20 ударных вертолетов, выполнив в полном объеме гособоронзаказ-2019. Боевые машины успешно прошли приемо-сдаточные испытания и приняты Воздушно-космическими силами", - заявили в пресс-службе.

Глава авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков отметил, что в этом году ВКС получили разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", боевые Ми-28Н и Ми-28УБ, а также транспортно-боевые Ми-35М.

"Кроме того, впервые были поставлены новейшие боевые вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник" - до 2027 года мы произведем для оборонного ведомства 98 таких машин", - сказал Сердюков, слова которого приводит пресс-служба.

"Предприятия "Ростеха" полностью обеспечивают потребности министерства обороны в современных боевых вертолетах", - подчеркнул Сердюков.

В холдинге отметили, что модернизированный вертолет Ми-28НМ в значительной степени отличается от базовой версии "Ночного охотника" - у него новое очертание фюзеляжа, модернизированные двигатели, новая авионика, перспективное вооружение. Кроме того, вертолет сопряжен с беспилотниками и наземными командными пунктами.

Также на предприятии холдинга ведутся работы по модернизации вертолета Ка-52, связанные с увеличением дальности обнаружения и распознавания целей, а также расширения номенклатуры применяемого вооружения.