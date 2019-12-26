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СНГ 26.12.2019 17:15

Минобороны РФ в 2019 году получило более 20 боевых вертолетов

"Вертолеты России" в этом году передали военным более 20 ударных машин, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" передал министерству обороны РФ более 20 ударных вертолетов, выполнив в полном объеме гособоронзаказ-2019. Боевые машины успешно прошли приемо-сдаточные испытания и приняты Воздушно-космическими силами", - заявили в пресс-службе.

Глава авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков отметил, что в этом году ВКС получили разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", боевые Ми-28Н и Ми-28УБ, а также транспортно-боевые Ми-35М.

"Кроме того, впервые были поставлены новейшие боевые вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник" - до 2027 года мы произведем для оборонного ведомства 98 таких машин", - сказал Сердюков, слова которого приводит пресс-служба.

"Предприятия "Ростеха" полностью обеспечивают потребности министерства обороны в современных боевых вертолетах", - подчеркнул Сердюков.

В холдинге отметили, что модернизированный вертолет Ми-28НМ в значительной степени отличается от базовой версии "Ночного охотника" - у него новое очертание фюзеляжа, модернизированные двигатели, новая авионика, перспективное вооружение. Кроме того, вертолет сопряжен с беспилотниками и наземными командными пунктами.

Также на предприятии холдинга ведутся работы по модернизации вертолета Ка-52, связанные с увеличением дальности обнаружения и распознавания целей, а также расширения номенклатуры применяемого вооружения.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВЕРТОЛЕТЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]