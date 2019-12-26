Поддерживаемые Турцией сирийские группировки вербуют бойцов для отправки в Ливию

Поддерживаемые Анкарой повстанческие силы в Сирии открыли центры по вербовке бойцов, желающих отправиться воевать в Ливию, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на очевидцев, близких к сирийской оппозиции.
По данным агентства, в центры по набору бойцов приходят десятки человек, им обещают платить от $1,8 тыс. до $2 тыс. в месяц. Как минимум четыре таких центра функционируют в Африне, отмечает агентство.
Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что направит на рассмотрение парламента законопроект об отправке в Ливию военного контингента. Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия, признанному международным сообществом.
В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Халифа Хафтар. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.
Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Нидерландах
Двадцать партий в Азербайджане подали документы в ЦИК для участия во внеочередных парламентских выборах
Угроза вооруженного конфликта в Карабахе сохраняется - начальник Генштаба ВС Армении
Президент Алиев выделил 6 млн манатов на реконструкцию дорог и системы водоснабжения в бакинских поселках
ФСРВП направит свыше 94 млн манатов на строительство жилых домов для семей вынужденных переселенцев в поселке Рамана
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətlərinin
В НАНА введут институт первого вице-президента
Реестр спортсменов на основе блокчейна появится в Азербайджане весной 2020 года - глава AMADA
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Обсуждены возможности сотрудничества между AzerTelecom и Alibaba Group
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
Банк Республика запускает конкурс «Найди код, выиграй подарок»!
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г