Поддерживаемые Турцией сирийские группировки вербуют бойцов для отправки в Ливию

Поддерживаемые Анкарой повстанческие силы в Сирии открыли центры по вербовке бойцов, желающих отправиться воевать в Ливию, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на очевидцев, близких к сирийской оппозиции.

По данным агентства, в центры по набору бойцов приходят десятки человек, им обещают платить от $1,8 тыс. до $2 тыс. в месяц. Как минимум четыре таких центра функционируют в Африне, отмечает агентство.

Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что направит на рассмотрение парламента законопроект об отправке в Ливию военного контингента. Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия, признанному международным сообществом.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Халифа Хафтар. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.