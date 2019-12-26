Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8852 RUR   0.0275 GBR   2.2076 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.11 0.59 Brent 67.20 0.81

Погода в Баку

  ночь день

Регион 26.12.2019 17:44

Поддерживаемые Турцией сирийские группировки вербуют бойцов для отправки в Ливию

Поддерживаемые Анкарой повстанческие силы в Сирии открыли центры по вербовке бойцов, желающих отправиться воевать в Ливию, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на очевидцев, близких к сирийской оппозиции.

По данным агентства, в центры по набору бойцов приходят десятки человек, им обещают платить от $1,8 тыс. до $2 тыс. в месяц. Как минимум четыре таких центра функционируют в Африне, отмечает агентство.

Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что направит на рассмотрение парламента законопроект об отправке в Ливию военного контингента. Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия, признанному международным сообществом.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Халифа Хафтар. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ЛИВИЯ, ДОБРОВОЛЬЦЫ


Похожие новости


Медведев против того, чтобы обрекать Сирию на ливийский сценарий

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]