Глава МИД Ирана проведет переговоры с Лавровым 30 декабря в Москве

Глава МИД Ирана Джавад Зариф посетит Москву 30 декабря, проведет переговоры с Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"30 декабря глава внешнеполитического ведомства Ирана посетит Москву с рабочим визитом, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, в ходе переговоров планируется обсудить состояние российско-иранских отношений, перспективы укрепления двустороннего диалога, укрепление экономических связей.

"Особое внимание планируется уделить ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в районе Персидского залива и другим актуальным вопросам", - добавила Захарова.