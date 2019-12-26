Глава МИД Ирана проведет переговоры с Лавровым 30 декабря в Москве

Глава МИД Ирана Джавад Зариф посетит Москву 30 декабря, проведет переговоры с Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"30 декабря глава внешнеполитического ведомства Ирана посетит Москву с рабочим визитом, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, в ходе переговоров планируется обсудить состояние российско-иранских отношений, перспективы укрепления двустороннего диалога, укрепление экономических связей.
"Особое внимание планируется уделить ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в районе Персидского залива и другим актуальным вопросам", - добавила Захарова.
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