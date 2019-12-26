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СНГ 26.12.2019 18:04

Глава МИД Ирана проведет переговоры с Лавровым 30 декабря в Москве

Глава МИД Ирана Джавад Зариф посетит Москву 30 декабря, проведет переговоры с Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"30 декабря глава внешнеполитического ведомства Ирана посетит Москву с рабочим визитом, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, в ходе переговоров планируется обсудить состояние российско-иранских отношений, перспективы укрепления двустороннего диалога, укрепление экономических связей.

"Особое внимание планируется уделить ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в районе Персидского залива и другим актуальным вопросам", - добавила Захарова.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]