Афганские военные нанесли авиаудар по террористам в провинции Балх, уничтожены 18 боевиков

ВВС Афганистана нанесли удар по боевикам в уезде Кишиндих провинции Балх на севере страны, ликвидированы 18 террористов, в том числе два полевых командира, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209-го корпуса Афганской национальной армии Ханиф Резаи.

Авиаудар по позициям боевиков был нанесен после того, как утром в четверг у базы афганской армии в уезде Балх одноименной провинции был подорван заминированный автомобиль, в результате чего шесть военнослужащих погибли, еще трое получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Талибан".