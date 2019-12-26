Афганские военные нанесли авиаудар по террористам в провинции Балх, уничтожены 18 боевиков

ВВС Афганистана нанесли удар по боевикам в уезде Кишиндих провинции Балх на севере страны, ликвидированы 18 террористов, в том числе два полевых командира, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209-го корпуса Афганской национальной армии Ханиф Резаи.
Авиаудар по позициям боевиков был нанесен после того, как утром в четверг у базы афганской армии в уезде Балх одноименной провинции был подорван заминированный автомобиль, в результате чего шесть военнослужащих погибли, еще трое получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Талибан".
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