Двадцать партий в Азербайджане подали документы в ЦИК для участия во внеочередных парламентских выборах

Число политических партий, обратившихся в ЦИК для участия во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, составляет 20.
Глава ЦИК Мазахир Панахов на заседании комиссии в четверг отметил, что Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 20 политических партий, подавших документы для участия во внеочередных парламентских выборах.
«На сегодня обращения для участия в выборах подали 1329 человек, из которых 262 человека выдвинуты со стороны 15 политических партий, 11 – инициативными группами, еще 1,056 тыс. человек являются самовыдвиженцами. На текущий момент осуществлена регистрация 1,042 тыс. кандидатов для участия в выборах, из которых 829 человек получили подписные листы», - сказал глава ЦИК.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.
Внеочередные парламентские выборы в истории Азербайджана пройдут впервые.
Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.
Согласно решению Центризбиркома Азербайджана, регистрация кандидатов началась 21 декабря и продлится до 10 января 2020 года. Агитация кандидатов начнется с 17 января и завершится 8 февраля следующего года.
А.Азизов
Президент Алиев выделил 6 млн манатов на реконструкцию дорог и системы водоснабжения в бакинских поселках
ФСРВП направит свыше 94 млн манатов на строительство жилых домов для семей вынужденных переселенцев в поселке Рамана
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətlərinin
В НАНА введут институт первого вице-президента
Реестр спортсменов на основе блокчейна появится в Азербайджане весной 2020 года - глава AMADA
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
Талибы освободили похищенных активистов Народного движения за мир в Афганистане
Владельца армянского телеканала арестовали по обвинению в принуждении к даче ложных показаний по делу Кочаряна
Глава МИД Ирана проведет переговоры с Лавровым 30 декабря в Москве
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Обсуждены возможности сотрудничества между AzerTelecom и Alibaba Group
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
Банк Республика запускает конкурс «Найди код, выиграй подарок»!
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г