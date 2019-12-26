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Внутренняя политика 26.12.2019 17:21

Двадцать партий в Азербайджане подали документы в ЦИК для участия во внеочередных парламентских выборах

Число политических партий, обратившихся в ЦИК для участия во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, составляет 20.

Глава ЦИК Мазахир Панахов на заседании комиссии в четверг отметил, что Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 20 политических партий, подавших документы для участия во внеочередных парламентских выборах.

«На сегодня обращения для участия в выборах подали 1329 человек, из которых 262 человека выдвинуты со стороны 15 политических партий, 11 – инициативными группами, еще 1,056 тыс. человек являются самовыдвиженцами. На текущий момент осуществлена регистрация 1,042 тыс. кандидатов для участия в выборах, из которых 829 человек получили подписные листы», - сказал глава ЦИК.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.

Внеочередные парламентские выборы в истории Азербайджана пройдут впервые.

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.

Согласно решению Центризбиркома Азербайджана, регистрация кандидатов началась 21 декабря и продлится до 10 января 2020 года. Агитация кандидатов начнется с 17 января и завершится 8 февраля следующего года.

А.Азизов

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Тэги: ВЫБОРЫ, ПАРТИИ, УЧАСТИЕ


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