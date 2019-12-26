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Дальнее зарубежье 26.12.2019 17:31

Президент Ирака решил покинуть пост в знак протеста против назначения премьером "проиранского" кандидата

Президент Ирака Бахрам Салех подал парламенту страны прошение об отставке, сообщает в четверг портал Arab News.

По данным СМИ, такое решение Бахрам Салех принял в знак протеста против назначения премьер-министром Асаада Аль-Эйдани, кандидата от проиранского блока в парламенте Ирака. Конституция не позволяет Салеху отвергнуть кандидата на пост премьера.

В Ираке с начала октября проходят массовые антиправительственные демонстрации.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на коррупцию, неудовлетворительную экономическую ситуацию, несмотря на прибыли от нефтедобычи, и на безработицу среди молодежи: люди этой возрастной категории составляют более половины граждан Ирака. Однако затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему, созданную по итогам военной кампании в Ираке 2003 года: демонстранты призывают принять новую конституцию и новый избирательный закон, а также предпринять другие политические меры.

Премьер Ирака Адиль Абдул Махди в ноябре подал в отставку, однако пока что исполняет обязанности главы правительства.

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Тэги: ИРАК, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОШЕНИЕ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]