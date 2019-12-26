Талибы освободили похищенных активистов Народного движения за мир в Афганистане

Афганские талибы освободили 27 активистов Народного движения за мир, которые были похищены во вторник, сообщил в четверг агентству ЭФЭ представитель этого движения Бисмилла Ватандост.
"Наши 27 товарищей, которых во вторник похитили и перевезли в неизвестное место талибы, освобождены и вернулись в город Фарах", - рассказал он.
Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) во вторник в провинции Фарах на западе Афганистана устроили засаду на группу Народного движения за мир и похитили 27 активистов.
Боевики остановили колонну из шести автомобилей и отвезли находящихся в них активистов в неизвестное место.
О причинах похищения ничего не сообщается.
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