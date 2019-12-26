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СНГ 26.12.2019 19:03

Контракт на строительство АЭС в Узбекистане будет подписан до февральского визита Мирзиеева в РФ - посол в Ташкенте

Госкорпорация "Росатом" подпишет контракт на строительство первой в Узбекистане АЭС до визита президента Шавката Мирзиеева в Россию, заявил журналистам в четверг посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

"Дать вам гарантию, что это состоится до 31 декабря я не могу. Но в любом случае, это состоится до визита уважаемого Шавката Мирамоновича (Мирзиеева) в Россию", - сказал Тюрденев.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана в начале февраля 2020 года планирует посетить с визитом РФ.

Тюрденов напомнил, что в рамках подготовки контракта недавно Ташкент посещал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Думаю, что выйдем на взаимопонимание и подписание контракта", - подчеркнул дипломат.

Как сообщалось, в декабре 2017 года между правительствами России и Узбекистана было подписано соглашение в области мирного использования атомной энергии.

В сентябре 2018 года подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту.

Госкорпорация "Росатом" планирует возведение в республике двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, которые относятся к поколению "3+" и полностью соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности, включая существенно повышенную надежность современных технологий. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, АЭС, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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