Контракт на строительство АЭС в Узбекистане будет подписан до февральского визита Мирзиеева в РФ - посол в Ташкенте

Госкорпорация "Росатом" подпишет контракт на строительство первой в Узбекистане АЭС до визита президента Шавката Мирзиеева в Россию, заявил журналистам в четверг посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.
"Дать вам гарантию, что это состоится до 31 декабря я не могу. Но в любом случае, это состоится до визита уважаемого Шавката Мирамоновича (Мирзиеева) в Россию", - сказал Тюрденев.
Ранее сообщалось, что президент Узбекистана в начале февраля 2020 года планирует посетить с визитом РФ.
Тюрденов напомнил, что в рамках подготовки контракта недавно Ташкент посещал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Думаю, что выйдем на взаимопонимание и подписание контракта", - подчеркнул дипломат.
Как сообщалось, в декабре 2017 года между правительствами России и Узбекистана было подписано соглашение в области мирного использования атомной энергии.
В сентябре 2018 года подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту.
Госкорпорация "Росатом" планирует возведение в республике двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, которые относятся к поколению "3+" и полностью соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности, включая существенно повышенную надежность современных технологий. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.
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