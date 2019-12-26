Китайское совместное предприятие Guizhou Highway Engineering Group and China National Techncial Import&Export Corporation признано победителем международного тендера на строительство в Грузии дороги Шорапани-Аргвета на Рикотском перевале, сложном участке автомагистрали "Восток-Запад" (Е-60).

Как сообщил департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии, в тендере, который был повторно объявлен в июне, участвовали 12 компаний, в том числе 8 китайских и 4 турецкие. Комиссия сочла предложения победителя лучшими, как технически, так и финансово.

Согласно контракту, победитель тендера должен построить 14,7-километровую четырехполосную цементобетонную дорогу Шорапани-Аргвета с 14 мостами и 12 тоннелями за 582 млн 777,3 тыс. лари ($202,7 млн по текущему курсу). Проект предусматривает также модернизацию прилегающих к этому участку 15 км дорог к окрестным селам.

Все работы китайское СП обязуется выполнить за 3 года.

Строительство дороги Шорапани-Аргвета будет профинансировано Азиатским банком развития (АБР), соответствующий кредитный договор был подписан 27 ноября на сумму 255,1 млн евро.

Шорапани-Аргвета - один из четырех участков пролегающей через Рикотский перевал 51,6-километровой дороги Чумателети-Аргвета, проект модернизации и расширения которой оценивается в $1 млрд. В рамках проекта в целом планируется проложить новую четырехполосную дорогу с 97 мостами и 53 тоннелями.

В настоящее время на Рикотском перевале уже идет строительство трех других участков дороги, один из которых (Хеви-Убиса, 12,2 км) также финансируется АБР, а два других - Убиса-Шорапани (13 км) и Чумателети-Хеви (11,6 км) - Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Финансовую поддержку Грузии в расширении и модернизации автомагистрали "Восток-Запад", пролегающей от границы с Азербайджаном до Черного моря, общая длина которой составляет 450 км, также оказывают Всемирный банк и Евросоюз.

По информации департамента автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии, к настоящему времени полностью обновлены 200 км этой дороги, в стадии проектирования - расширение и модернизация еще 185 км автомагистрали "Восток-Запад", на что планируется направить до $2 млрд. Согласно расчетам, после завершения всех работ длина автомагистрали сократится на 30 км, до 420 км, время в пути - почти на 50%, а скорость движения автотранспорта возрастет на 80-100%.