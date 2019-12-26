Обсуждены возможности сотрудничества между AzerTelecom и Alibaba Group

Представители магистрального интернет провайдера, соединяющего Азербайджан с всемирной сетью интернета - компании AzerTelecom, в рамках реализации программы “Azerbaijan Digital Hub” совершили визит с 17-18 декабря в Китайскую Народную Республику. Во время поездки была проведена встреча с руководством крупного холдинга “Alibaba Group”, осуществляющего свою деятельность в сфере е-коммерции, технологий, интернета и других сферах и состоялись обсуждения о перспективах сотрудничества.

Во время встречи с вице-президентом “Alibaba Group” Брайаном Вонгом в главном офисе компании в Ханчжоу, Генеральный директор “AzerTelecom” Фуад Аллахвердиев и советник по стратегии Азер Байрамов рассказали о программе “Azerbaijan Digital Hub”, реализованной компанией. Было отмечено, что основной целью программы является построение устойчивой инфраструктуры, формирование цифрового шелкового пути между Азией и Европой, проходящего через Азербайджан, построение регионального Дата Центра, привлечение крупных контент провайдеров в Азербайджан и превращение Азербайджана в региональный цифровой центр. В ходе встречи были также обсуждены проекты, реализованные в рамках программы, а также было отмечено строительство в ближайшее время Транскаспийской Фибер-Оптической кабельной линии между Азербайджаном и странами Центральной Азии, которая поможет передавать большие объемы информации посредством нашей страны в страны Востока и позволит обеспечить потребности Азиатского континента в дата транзите.

Также, представители “AzerTelecom” встретились с представителями компании “Alibaba Cloud”, действующей в сфере облачных услуг и входящей в “Alibaba Group”, и обсудили возможности компаний, а также перспективы сотрудничества.

В итоге проведенных встреч был согласован план сотрудничества между “AzerTelecom” и “Alibaba Group”. В рамках визита были также проведены встречи с другими компаниями, осуществляющими свою деятельность в сфере технологий и телекоммуникаций в Китае.

“AzerTelecom” - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющейся дочерней компанией “Bakcell” – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. “AzerTelecom” через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время “AzerTelecom” реализует программу “Azerbaijan Digital Hub” (ADH) с целью трансформации Азербайджана в Региональный Цифровой Центр. Реализация программы создаст прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие ИТ-архитектуры.