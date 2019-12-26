Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Нидерландах

Президент Ильхам Алиев назначил Фикрета Ахундова послом Азербайджана в Нидерландах.
Распоряжение Алиева о назначении Ахундова опубликовано в четверг на сайте президента.
А.Азизов
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