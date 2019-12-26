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Бизнес и законодательство 26.12.2019 17:57

ООО Inter Avto сократило уставный капитал в 140 тыс. раз

ООО «Inter Avto 2016» приняло решение о сокращении уставного капитала компании.

«Капитал компании сокращен с 703,622 тыс. манатов до 5 манатов», - отмечается в объявлении общества.

ООО «Inter Avto 2016» создано в октябре 2016 года. Официальным представителем ООО является Фархад Абдуллаев. Общество зарегистрировано в Сумгаите по адресу 17-ый микрорайон, дом 30, квартира 33.

А.Мамедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]