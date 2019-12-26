ООО Inter Avto сократило уставный капитал в 140 тыс. раз

ООО «Inter Avto 2016» приняло решение о сокращении уставного капитала компании.

«Капитал компании сокращен с 703,622 тыс. манатов до 5 манатов», - отмечается в объявлении общества.

ООО «Inter Avto 2016» создано в октябре 2016 года. Официальным представителем ООО является Фархад Абдуллаев. Общество зарегистрировано в Сумгаите по адресу 17-ый микрорайон, дом 30, квартира 33.

А.Мамедов