ФСРВП направит свыше 94 млн манатов на строительство жилых домов для семей вынужденных переселенцев в поселке Рамана

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит 94 млн 187,356 тыс. манатов на строительство жилых домов с необходимой социально-технической инфраструктурой в поселке Рамана города Баку для 1,512 тыс. семей вынужденных переселенцев.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Cavid-2016» подписан контракт на строительство 9-тиэтажного 45-тиквартирного жилого здания №1. Сумма контракта - 3 млн 90,542 тыс. манатов.

С ОАО «Rabitainshaat» заключен договор на строительство двух 9-тиэтажных 45-тиквартирных жилых зданий №2 и №3. Сумма контракта - 6 млн 133,83 тыс. манатов.

С ООО «Muasir Tikintiler» заключен контракт на строительство двух 9-тиэтажных 45-тиквартирных жилых зданий №4 и №5. Сумма контракта - 6 млн 156,903 тыс. манатов.

С ООО «T.T.SH-Inshaat» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 45-тиквартирного, а также 9-ти этажного 54-квартирного жилых зданий №6 и №20. Сумма контракта - 6 млн 247,053 тыс. манатов.

С ООО «Konsept Holding» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 45-ти квартирного жилого здания №7. Сумма контракта - 3 млн 104,256 тыс. манатов.

С ООО «М.Nazimoglu» заключен контракт на строительство двух 9-тиэтажных 45-тиквартирных жилых зданий №8 и №9. Сумма контракта - 6 млн 202,709 тыс. манатов.

С ООО «Akkord General Construction» заключен договор на строительство двух 9-тиэтажных 45-тиквартирных жилых зданий №10 и №11. Сумма контракта - 6 млн 196,412 тыс. манатов.

С ООО «19 saylı Tikinti Temir Idaresi» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 45-тиквартирного жилого здания №12. Сумма контракта - 3 млн 98,747 тыс. манатов.

С ООО «19 saylı Tikinti Temir Idaresi» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 45-тиквартирного жилого здания №12. Сумма контракта - 3 млн 98,747 тыс. манатов.

С ООО «Capitol-K» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 54-ехквартирного жилого здания №13. Сумма контракта - 3 млн 189,247 тыс. манатов.

С ООО «Tunel-Metro Inshaat» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 54-ехквартирного жилого здания №14. Сумма контракта - 3 млн 164,448 тыс. манатов.

С промышленно-производственной компанией «Proqress» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 54-ехквартирного жилого здания №15. Сумма контракта - 3 млн 170,874 тыс. манатов.

С ООО «GM Construction» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 54-ехквартирного жилого здания №16. Сумма контракта - 3 млн 170,011 тыс. манатов.

С ОАО «Azersutechizattikinti» заключен контракт на строительство двух 9-тиэтажных 54-ехквартирных жилых зданий №17 и №18. Сумма контракта - 6 млн 375,273 тыс. манатов.

Со строительной компанией «SNT» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 54-ехквартирного жилого здания №19. Сумма контракта - 3 млн 189,247 тыс. манатов.

С ООО «Bakinshaat GROUP» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 54-ехквартирного жилого здания №21. Сумма контракта - 3 млн 178,625 тыс. манатов.

С ООО «AR Tikinti Qurashdırma» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 54-ехквартирного жилого здания №22. Сумма контракта - 3 млн 186,23 тыс. манатов.

С ПОО «MEK-AN» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 54-ехквартирного жилого здания №23. Сумма контракта - 3 млн 174,934 тыс. манатов.

С ООО «KLF Group» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 54-ехквартирного жилого здания №24. Сумма контракта - 3 млн 150,402 тыс. манатов.

С ООО «MAQ Ltd.Shirketi» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 54-ехквартирного жилого здания №25. Сумма контракта - 3 млн 169,273 тыс. манатов.

С ООО «AGA-EE Inshaat» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 54-ехквартирного жилого здания №26. Сумма контракта - 3 млн 163,203 тыс. манатов.

Строительством 9-тиэтажного 54-ехквартирного жилого здания №27 займется сам Фонд. Сумма - 3 млн 178,562 тыс. манатов.

С ООО «Amil-RO» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 54-ехквартирного жилого здания №28. Сумма контракта - 3 млн 163,203 тыс. манатов.

С ООО «Turan.I.O» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 54-ехквартирного жилого здания №29. Сумма контракта - 3 млн 163,203 тыс. манатов.

С ООО «Uluxanlı 1» заключен контракт на строительство 9-тиэтажного 54-ехквартирного жилого здания №30. Сумма контракта - 3 млн 170,16 тыс. манатов.

Х.Насирзаде