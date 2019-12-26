Президент Алиев выделил 6 млн манатов на реконструкцию дорог и системы водоснабжения в бакинских поселках

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог, системы водоснабжения и канализации в Хазарском районе Баку.
В целом, на реализацию новых инфраструктурных проектов в поселках Бина, Гала, Мярдакан, Шаган, Шувялан и Тюркан Хазарского района из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год выделено 6 млн манатов.
Согласно распоряжению, из общей суммы выделенных средств 3 млн манатов получит Государственное агентство автомобильных дорог (ГААД) и 3 млн манатов ОАО «Азерсу».
Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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