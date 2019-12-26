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Инфраструктура и тендеры 26.12.2019 18:05

Президент Алиев выделил 6 млн манатов на реконструкцию дорог и системы водоснабжения в бакинских поселках

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог, системы водоснабжения и канализации в Хазарском районе Баку.

В целом, на реализацию новых инфраструктурных проектов в поселках Бина, Гала, Мярдакан, Шаган, Шувялан и Тюркан Хазарского района из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год выделено 6 млн манатов.

Согласно распоряжению, из общей суммы выделенных средств 3 млн манатов получит Государственное агентство автомобильных дорог (ГААД) и 3 млн манатов ОАО «Азерсу».

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]