Президент Алиев выделил 6 млн манатов на реконструкцию дорог и системы водоснабжения в бакинских поселках

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог, системы водоснабжения и канализации в Хазарском районе Баку.

В целом, на реализацию новых инфраструктурных проектов в поселках Бина, Гала, Мярдакан, Шаган, Шувялан и Тюркан Хазарского района из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год выделено 6 млн манатов.

Согласно распоряжению, из общей суммы выделенных средств 3 млн манатов получит Государственное агентство автомобильных дорог (ГААД) и 3 млн манатов ОАО «Азерсу».

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков