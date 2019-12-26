Владельца армянского телеканала арестовали по обвинению в принуждении к даче ложных показаний по делу Кочаряна

Собственник телеканала "5 канал" Армен Тавадян взят под стражу на два месяца по решению суда, сообщил журналистам его адвокат Ованнес Худоян.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Тавадяна на два месяца. Мы считаем, что оснований для ареста нет, и обжалуем это решение", - сказал он.

Тавадян был задержан 24 декабря в рамках расследуемого уголовного дела по статье 340 УКАрмении(подкуп или принуждение к даче ложных показаний, ложного заключения или к неправильному переводу).

В рамках того же дела обвинение предъявлено Варужану Мкртчяну, который является сторонником арестованного экс-президентаАрменииРоберта Кочаряна.

Мкртчян обвиняется в принуждении к даче ложных показаний, совершенном организованной группой.

"5 канал" - оппозиционная действующим властям телекомпания, основанная после смены власти вАрмении, в результате которой премьер-министром стал Никол Пашинян. По сведениям местных СМИ, телеканал финансируется семьей Кочаряна.

Ранее полицияАрмениизаявила, что сторонники Кочаряна подкупают проходящих по делу Кочаряна пострадавших и свидетелей, чтобы они отказались от своих показаний.

В частности, по версии полиции, Мкртчян пригласил в свой офис одного из фигурантов дела, предложив ему отказаться от статуса пострадавшего, пообещав деньги.

Видеозапись разговора, сделанную скрытой камерой, полиция распространила за день до оглашения Апелляционным судомАрмениирешения об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна.

20 декабря суд отказал экс-президенту республики в освобождении под залог.

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. ВластиАрменииразогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.