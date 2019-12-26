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Дальнее зарубежье 26.12.2019 19:47

Дипломаты РФ и Ливии обсудили возможность межливийских переговоров под эгидой ООН

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в четверг принял временного поверенного в делах Государства Ливия в Москве Мустафу Абу Саеду.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии с акцентом на необходимость налаживания инклюзивного межливийского переговорного процесса под эгидой ООН в целях скорейшего урегулирования кризиса в этой стране", - сообщил МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛИВИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]