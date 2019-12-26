Дипломаты РФ и Ливии обсудили возможность межливийских переговоров под эгидой ООН

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в четверг принял временного поверенного в делах Государства Ливия в Москве Мустафу Абу Саеду.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии с акцентом на необходимость налаживания инклюзивного межливийского переговорного процесса под эгидой ООН в целях скорейшего урегулирования кризиса в этой стране", - сообщил МИД РФ.
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