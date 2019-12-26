Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8852 RUR   0.0275 GBR   2.2076 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.11 0.59 Brent 67.20 0.81

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 26.12.2019 20:19

На санкции США по "Северному потоку 2" последует симметричный и зеркальный ответ - МИД РФ

Россия ответит симметрично и зеркально на санкции Соединенных Штатов в отношении "Северного потока-2", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть конкретные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. Поэтому, к сожалению, вот этот подход, который называется "симметричным", "зеркальным", в качестве ответа его никто не отменял", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Так она ответила на вопрос, можно ли ожидать от Москвы каких-то ответных мер в отношении американских частных компаний на санкции США против "Северного потока-2".

Последует

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил "Интерфаксу", что ответные меры РФ за санкции США в отношении "Северного потока-2" не коснутся американского бизнеса и инвесторов. В качестве одной из ответных мер за санкции против "Северного потока - 2" Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в РФ, сказал Рябков.

"Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет", - сказал замминистра.

Россия не будет спешить с ответными мерами в отношении Соединенных Штатов за санкции против "Северного потока-2", у Москвы нет обязательства действовать зеркально, сказал Рябков.

"Ответ будет не только риторический, об этом уже заявлено на уровне нашего руководства. Спешить мы с этим не будем, здесь нет никакой гонки, к какому-то сроку что-то осуществить, о чем-то объявить", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке 2".

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, и их топ-менеджеров, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете, вступает в силу немедленно. Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas уже приостановила строительство газопровода из-за этого закона и отвела суда с трассы магистрали.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, САНКЦИИ/ГАЗОПРОВОД, ОТВЕТ


Похожие новости


РФ и США вплотную подошли к рубежу, когда дальнейшее сокращение СНВ возможно лишь на многосторонней основе - Рябков Ответ на санкции США против "Северного потока 2" и "Турецкого потока" обязательно будет, но требует спокойного анализа - Лавров Последние антироссийские санкции США не останутся без ответа - Песков Россия ответит на санкции США зеркально - Путин Между Трампом и Путиным были позитивные беседы, но реальность в отношениях РФ и США суровая и холодная - Песков Трамп затронул с Лавровым тему задержанных граждан США в РФ и РФ - в США

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]