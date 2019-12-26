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Регион 26.12.2019 20:42

Решения Совбеза ООН о санкциях в отношении КНДР выполняются - МИД РФ

Москва выполняет все резолюции Совета Безопасности ООН, в том числе в отношении Северной Кореи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы привержены неукоснительному соблюдению санкционных режимов Совета Безопасности ООН, в том числе и в отношении КНДР", - сказала Захарова на брифинге в четверг в Москве, отвечая на вопрос о выполнении Россией обязательств по выдворению из страны всех рабочих из КНДР.

В сентябре 2017 года Совбез ООН запретил странам - членам Организации выдавать разрешения на работу гражданам Северной Кореи. В декабре того же года Совбез потребовал от членов ООН начать высылку северокорейских рабочих и завершить ее до конца 2019 года.

В ноябре 2018 года посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора сообщил, что число северокорейских рабочих в России уменьшилось до 11 тысяч человек.

5 февраля этого года министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что все рабочие из Северной Кореи до конца текущего года вернутся на родину из России.

Руководитель департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил в декабре, что резолюция ООН будет выполнена в срок.

На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что все рабочие из КНДР покинут Россию до 22 декабря, он ответил: "Да, в процессе".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]