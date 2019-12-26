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Регион 26.12.2019 21:25

Учения России, Китая и Ирана в Индийском океане законны - МИД РФ

Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане осуществляются на законных основаниях, открыто и легально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы осуществляем нашу деятельность открыто, легально, на законных основаниях. Мы занимаемся вопросами по поддержанию стабильности в регионе, безопасности, борьбы с терроризмом", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что "это сотрудничество, взаимодействие строится на двусторонней, многосторонних основах, но исключительно на правовой основе".

Учения пройдут в Индийском океане и Оманском заливе с 27 по 30 декабря, сообщило ранее агентство ИРНА со ссылкой на представителя Вооруженных сил Ирана Абольфазля Шекарчи.

Шекарчи отметил, что этот регион - одна из ключевых зон для мировой торговли, и его безопасность критически важна.

В конце июля в СМИ появились сообщения о предстоящих совместных учениях ВМС Ирана и России. Тогда командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявлял, что учения пройдут в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе.

В августе Ханзади подтвердил, что совместные военно-морские учения с Россией состоятся до конца марта 2020 года.

Позднее стало известно, что в учениях также примет участие Китай.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ВМФ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]