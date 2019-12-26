Учения России, Китая и Ирана в Индийском океане законны - МИД РФ

Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане осуществляются на законных основаниях, открыто и легально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы осуществляем нашу деятельность открыто, легально, на законных основаниях. Мы занимаемся вопросами по поддержанию стабильности в регионе, безопасности, борьбы с терроризмом", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она отметила, что "это сотрудничество, взаимодействие строится на двусторонней, многосторонних основах, но исключительно на правовой основе".
Учения пройдут в Индийском океане и Оманском заливе с 27 по 30 декабря, сообщило ранее агентство ИРНА со ссылкой на представителя Вооруженных сил Ирана Абольфазля Шекарчи.
Шекарчи отметил, что этот регион - одна из ключевых зон для мировой торговли, и его безопасность критически важна.
В конце июля в СМИ появились сообщения о предстоящих совместных учениях ВМС Ирана и России. Тогда командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявлял, что учения пройдут в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе.
В августе Ханзади подтвердил, что совместные военно-морские учения с Россией состоятся до конца марта 2020 года.
Позднее стало известно, что в учениях также примет участие Китай.
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