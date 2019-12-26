Большинство лидеров талибов поддержали прекращение огня в Афганистане - СМИ

Большая часть руководителей движения "Талибан" на встрече в Кветте согласилась на введение временного режима прекращения огня в Афганистане, сообщает в четверг афганский телеканал "Толо".
Собеседник телеканала подчеркнул, что окончательное решение о прекращении огня будет принимать лидер талибов мулла Хибатулла Ахундзада. В то же время официально талибы пока не озвучивали какого-либо решения по вопросу прекращения огня, напоминает "Толо".
Телеканал напоминает, что в последние несколько дней власти Афганистана обсуждали формирование правительственной делегации для участия в будущих межафганских переговорах.
Накануне "Толо" сообщал, что представители руководства движения "Талибан" в пакистанском городе Кветта обсуждают с муллой Хибатуллой Ахундзадой возможность объявления режима прекращения огня с США.
По данным собеседников телеканала, во встрече также принимает участие делегация представительства талибов в Дохе (Катар), участники которой позже могут проинформировать американскую сторону о результатах переговоров в Кветте.
Между тем, речь на встречах в Дохе шла о сокращении насилия, прекращении огня и запуске межафганских переговоров, отмечали афганские СМИ.
США и талибы вели переговоры на протяжении нескольких месяцев, и по итогам восьми раундов составили проект соглашения, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало межафганских переговоров о мире.
Шеф Пентагона Марк Эспер ранее заявлял о возможности сокращения американского военного присутствия в Афганистане и без мирного соглашения.
В настоящее время в Афганистане размещены порядка 12-13 тыс. американских военнослужащих, из которых пять тысяч участвуют в контртеррористических операциях. Когда именно начнется вывод военных неизвестно, но этот процесс займет примерно "пару месяцев", и в Афганистане останутся примерно 8-9 тыс. военнослужащих, уточнял источник американского телеканала NBC.
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