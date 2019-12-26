Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8852 RUR   0.0275 GBR   2.2076 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.11 0.59 Brent 67.20 0.81

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.12.2019 18:58

Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не допустить гибель тысяч жителей Идлиба

Президент США Дональд Трамп в четверг призвал РФ, Сирию и Иран не предпринимать действий, способных привести к гибели мирных жителей сирийской провинции Идлиб.

"Россия, Сирия и Иран уже убивают или собираются убить тысячи невинных граждан в провинции Идлиб. Не делайте этого!" - написал Трамп в твиттере.

При этом, по его мнению, "Турция прилагает все усилия, чтобы остановить резню".

Ранее на этой неделе сообщалось, что военные ведут наступление по нескольким направлениям, чтобы окружить город. В боях, в частности, участвует 25-я дивизия сирийского военного спецназа. Это элитное подразделение специализируется на наступательных операциях.

Через Маарат-эн-Нуман проходит автотрасса М5, соединяющая Дамаск с Алеппо. Именно поэтому военным, стремящимся восстановить контроль над этой автомагистралью, важно взять город под контроль.

Поддержку сирийским правительственным войскам, по сообщению ряда СМИ, оказывают иранские военные советники.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой находятся многочисленные силы вооруженных сторонников сирийской оппозиции, а также экстремистских группировок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СИРИЯ, УБИЙСТВА, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Глава МИД Сирии сообщает об американском ударе по нефтеперерабатывающему предприятию в Хомсе Тысячи американских военных из ЧВК воюют в Сирии - Асад Асад винит США в воровстве сирийской нефти Турция и США могут совместно искоренить угрозу ИГ в Сирии - Эрдоган Турция продолжит работу с РФ и США по зоне безопасности на севере Сирии - Эрдоган Госдеп США не имеет указаний администрации о каких-либо действиях с нефтяными месторождениями в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]