Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не допустить гибель тысяч жителей Идлиба

Президент США Дональд Трамп в четверг призвал РФ, Сирию и Иран не предпринимать действий, способных привести к гибели мирных жителей сирийской провинции Идлиб.

"Россия, Сирия и Иран уже убивают или собираются убить тысячи невинных граждан в провинции Идлиб. Не делайте этого!" - написал Трамп в твиттере.

При этом, по его мнению, "Турция прилагает все усилия, чтобы остановить резню".

Ранее на этой неделе сообщалось, что военные ведут наступление по нескольким направлениям, чтобы окружить город. В боях, в частности, участвует 25-я дивизия сирийского военного спецназа. Это элитное подразделение специализируется на наступательных операциях.

Через Маарат-эн-Нуман проходит автотрасса М5, соединяющая Дамаск с Алеппо. Именно поэтому военным, стремящимся восстановить контроль над этой автомагистралью, важно взять город под контроль.

Поддержку сирийским правительственным войскам, по сообщению ряда СМИ, оказывают иранские военные советники.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой находятся многочисленные силы вооруженных сторонников сирийской оппозиции, а также экстремистских группировок.