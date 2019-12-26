Более 100 тыс. человек погибли или были ранены в Афганистане за последние десять лет - ООН

Жертвами и пострадавшими в конфликте в Афганистане за последнее десятилетие стали более 100 тыс. человек, сообщил в четверг представитель генсека ООН в Афганистане Тадамити Ямамото.
"Я с глубокой печалью признаю, что число жертв и пострадавших среди гражданского населения недавно превысило 100 тыс. только за последние десять лет, с того момента, как Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (UNAMA) начала систематическое документирование жертв среди гражданского населения", - говорится в заявлении Ямамото.
Кроме того, он призвал тех, кто принимает усилия по достижению мира, уделить внимание тем пострадавшим в афганском конфликте, "которые мечтают получить шанс ... вернуться к нормальной жизни".
Ранее в ООН сообщали, что в прошлом году в Афганистане были убиты около четырех тыс. человек.
По итогам восьми раундов переговоров между спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и экстремистским движением "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ) был выработан проект соглашения, который предусматривал, в том числе, и прекращение огня в стране. Однако после серии терактов, которые были совершены талибами и в ходе которых погибли несколько американских военных, президент США Дональд Трамп принял решение прекратить контакты с движением и отозвал Халилзада.
Позднее в декабре этого года США предложили талибам объявить прекращение огня для возвращения к переговорам, талибы взяли перерыв для проведения консультаций со своим руководством.
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