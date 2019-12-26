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Происшествия 26.12.2019 23:29

Впервые в новейшей истории в Японии казнен иностранец

Первый смертный приговор в отношении иностранца в четверг приведен в исполнение в новейшей истории Японии, сообщает японская пресса со ссылкой на министерство юстиции страны.

Гражданин КНР был признан виновным в убийстве японской семьи из четырех человек. Преступление было совершено в 2003 году с двумя подельниками, также гражданами КНР, которые успели уехать в Китай, но были арестованы там.

Один подельник был признан виновным и казнен в КНР в 2005 году, другой осужден на пожизненное заключение.

Смертная казнь приводится в Японии в исполнение через повешение.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, ИНОСТРАНЕЦ, КАЗНЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]