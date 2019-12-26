МИД России не удивили сообщения о разработке США тактики информационной войны против российских чиновников и элит

Информация о том, что США разрабатывают тактику информационной войны для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, означают намерение Вашингтона легализовать деятельность, которую осуществляется уже давно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это что, открывает нам какие-то большие тайны? Это новая реальность? Это все то же, что на протяжении многих лет активно использовалось нашими западными партнерами: вмешательство во внутренние дела, в каких-то случаях смены режимов", - сказала Захарова в четверг на брифинге.
"Сегодня подобным заявлением Соединенные Штаты легализуют свою деятельность. Теперь вопросов относительно того, откуда появляются некие видеозаписи, на которых люди, ассоциирующиеся с русскоязычной средой, занимаются чем-то, как преподносится, нелегальным, (не будет), за этим теперь стоят США, о чем они сами же и сказали", - добавила представитель МИД.
Накануне газета Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников сообщила, что США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия вмешательству России в выборы 2020 года. По данным собеседников издания, Киберкомандование США (CyberCom) обдумывает стратегию, которая будет направлена против высших российских чиновников и элит.
По словам осведомленного источника, слова которого приводит издание, одна из возможных стратегий предполагает отправку российским чиновникам сообщений, в которых будет продемонстрирован доступ американцев к определенной системе или учетной записи, содержащих личную информацию адресатов, которая открывает возможность нанести ущерб. По его данным, сообщения будут косвенно предупреждать российских чиновников, что если вмешательство в выборы не прекратится, будут последствия.
Другая возможная стратегия связана с дезинформацией, направленной на использование соперничества внутри российского правительства и властных элит.
При этом источники отметили, что президент России Владимир Путин, скорее всего, не станет мишенью, потому что это будет слишком провокационно.
Согласно публикации, любая операция, планируемая Киберкомандованием США, будет рассматриваться другими ведомствами, включая Госдепартамент и ЦРУ, и потребует одобрения министра обороны.
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