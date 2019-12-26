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Дальнее зарубежье 26.12.2019 21:03

Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Ливии, Сирии, проинформировал его об итогах "нормандского саммита"

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждена ситуация в Ливии. С обеих сторон акцентирована необходимость разрешения кризиса мирным путем. В этой связи выражена поддержка усилиям международного сообщества по содействию внутриливийскому урегулированию при посредничестве ООН", - говорится в сообщении.

"Затронуты также некоторые аспекты нынешней обстановки в Сирии", - отмечается в нем.

По просьбе Конте Путин информировал об итогах саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже. "Подчеркнута необходимость последовательного выполнения минского "Комплекса мер" и достигнутых в "нормандском формате" договоренностей, прежде всего - по обеспечению на постоянной основе действия особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, рассмотрены ключевые вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-итальянского сотрудничества.

"Владимир Путин и Джузеппе Конте тепло поздравили друг друга по случаю рождественских и новогодних праздников. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИТАЛИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]