Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена ситуация в Ливии. С обеих сторон акцентирована необходимость разрешения кризиса мирным путем. В этой связи выражена поддержка усилиям международного сообщества по содействию внутриливийскому урегулированию при посредничестве ООН", - говорится в сообщении.
"Затронуты также некоторые аспекты нынешней обстановки в Сирии", - отмечается в нем.
По просьбе Конте Путин информировал об итогах саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже. "Подчеркнута необходимость последовательного выполнения минского "Комплекса мер" и достигнутых в "нормандском формате" договоренностей, прежде всего - по обеспечению на постоянной основе действия особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, рассмотрены ключевые вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-итальянского сотрудничества.
"Владимир Путин и Джузеппе Конте тепло поздравили друг друга по случаю рождественских и новогодних праздников. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
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