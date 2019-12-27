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СНГ 27.12.2019 08:28

Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение при взлете из аэропорта Алматы, есть погибшие

Самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший в пятницу рейс из Алматы в Нур-Султан, при взлете потерпел крушение, по предварительной информации погибли семь человек, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Сегодня 27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением", - говорится в сообщении пресс-службы.

"На данный момент число погибших составляет 7 человек", - сообщает пресс-служба.

Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна.

По информации пресс-службы, после крушения возгорания самолета не произошло.

Самолет рейсом Z92100 вылетел из аэропорта Алматы 07:05 по местному времени и после этого пропал с радаров. По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]