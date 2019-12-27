Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение при взлете из аэропорта Алматы, есть погибшие

Самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший в пятницу рейс из Алматы в Нур-Султан, при взлете потерпел крушение, по предварительной информации погибли семь человек, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Сегодня 27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением", - говорится в сообщении пресс-службы.

"На данный момент число погибших составляет 7 человек", - сообщает пресс-служба.

Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна.

По информации пресс-службы, после крушения возгорания самолета не произошло.

Самолет рейсом Z92100 вылетел из аэропорта Алматы 07:05 по местному времени и после этого пропал с радаров. По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.