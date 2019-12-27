Число пострадавших в крушении лайнера под Алматы увеличилось до 24 человек - МВД Казахстана

Количество пострадавших при крушении самолета под Алматы выросло до 24 человек, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
"По предварительным данным, 24 человек пострадали и доставлены в больницы", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в пятницу.
"Точные данные о количестве погибших и выживших будут даны после завершения аварийно-спасательных работ", - отметили в МВД.
В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа, территория оцеплена. Работы продолжаются, всего задействовано 976 человек и 70 единиц техники, 33 бригады скорой медицинской помощи, указывается в сообщении.
Число погибших при крушении самолета близ Алматы, по предварительным данным, составило 14 человек, сообщили ранее в пятницу в акимате (администрации) Алматы.
Комитет по ЧС сообщает, что установлены личности семи погибших при крушении самолета.
Ранее источник сообщал о 12 погибших.
Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром в 7:22 местного времени (4:22 мск) после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.
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