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СНГ 27.12.2019 09:09

Число пострадавших в крушении лайнера под Алматы увеличилось до 24 человек - МВД Казахстана

Количество пострадавших при крушении самолета под Алматы выросло до 24 человек, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

"По предварительным данным, 24 человек пострадали и доставлены в больницы", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в пятницу.

"Точные данные о количестве погибших и выживших будут даны после завершения аварийно-спасательных работ", - отметили в МВД.

В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа, территория оцеплена. Работы продолжаются, всего задействовано 976 человек и 70 единиц техники, 33 бригады скорой медицинской помощи, указывается в сообщении.

Число погибших при крушении самолета близ Алматы, по предварительным данным, составило 14 человек, сообщили ранее в пятницу в акимате (администрации) Алматы.

Комитет по ЧС сообщает, что установлены личности семи погибших при крушении самолета.

Ранее источник сообщал о 12 погибших.

Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром в 7:22 местного времени (4:22 мск) после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АВИАКАТАСТРОФА, ПОСТРАДАВШИЕ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]