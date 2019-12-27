Встречи лидеров стран Центральной Азии будут проводиться регулярно - МИД Узбекистана

Формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) сохранится, встречи будут регулярными, заявил в пятницу министр иностранных дел Узбекистан Абдулазиз Камилов на пресс-конференции в Ташкенте.
"Пока эти встречи носят консультативный характер. То есть, в повестке дня вопросов институционализации нет", - сказал Камилов.
Он добавил, что на консультациях в Ташкенте в конце ноября был принят регламент, утвержденный главами государств. Стороны договорились, что следующая встреча состоится Бишкеке, в свою очередь, Казахстан предложил провести встречу Туркестане.
Камилов обратил внимание на то, что на консультациях в узбекской столице обсуждались такие актуальные для региона вопросы, как сотрудничество в сфере трансграничного водопользования, энергетики, транспортных коммуникаций, безопасности.
"На будущих встречах эти вопросы будут внесены в повестку дня, так они соответствуют интересам всех народов региона", - сказал дипломат, добавив, что народы Центральной Азии "взаимосвязаны и близки и их сотрудничество является естественным".
"В регионе много нерешенных вопросов, серьезных проблем и их можно решить только общими усилиями", - подчеркнул министр иностранных дел Узбекистана.
Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась в марте 2018 года в казахстанской столице.
Впервые инициативу провести неформальную встречу руководителей стран региона озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генассамблеи ООН.
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