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СНГ 27.12.2019 12:54

Встречи лидеров стран Центральной Азии будут проводиться регулярно - МИД Узбекистана

Формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) сохранится, встречи будут регулярными, заявил в пятницу министр иностранных дел Узбекистан Абдулазиз Камилов на пресс-конференции в Ташкенте.

"Пока эти встречи носят консультативный характер. То есть, в повестке дня вопросов институционализации нет", - сказал Камилов.

Он добавил, что на консультациях в Ташкенте в конце ноября был принят регламент, утвержденный главами государств. Стороны договорились, что следующая встреча состоится Бишкеке, в свою очередь, Казахстан предложил провести встречу Туркестане.

Камилов обратил внимание на то, что на консультациях в узбекской столице обсуждались такие актуальные для региона вопросы, как сотрудничество в сфере трансграничного водопользования, энергетики, транспортных коммуникаций, безопасности.

"На будущих встречах эти вопросы будут внесены в повестку дня, так они соответствуют интересам всех народов региона", - сказал дипломат, добавив, что народы Центральной Азии "взаимосвязаны и близки и их сотрудничество является естественным".

"В регионе много нерешенных вопросов, серьезных проблем и их можно решить только общими усилиями", - подчеркнул министр иностранных дел Узбекистана.

Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась в марте 2018 года в казахстанской столице.

Впервые инициативу провести неформальную встречу руководителей стран региона озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, ЦЕНТРАЗИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]