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Дальнее зарубежье 27.12.2019 13:15

Власти Индии направили дополнительных полицейских в штат Уттар-Прадеш из-за протестов

Дополнительные силы полиции прибыли в индийский штат Уттар-Прадеш после того, как там прошли массовые протесты, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Также в тех районах штата, где преобладает мусульманское население, отключили интернет.

Протесты в штате начались после того, как парламент Индии в декабре принял закон о гражданстве. Этот закон позволяет христианам, индуистам и другим религиозным меньшинствам, находящимся на территории Индии нелегально, получить гражданство, если они докажут, что на родине их преследовали по религиозным причинам. Он касается граждан стран, где преобладает мусульманское население: Бангладеш, Пакистана и Афганистана. Мусульмане под этот закон не подпадают.

В результате протестов уже погибли 23 человека, из них 16 - в штате Уттар-Прадеш.

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Тэги: ИНДИЯ, ПРОТЕСТЫ, СИЛЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]