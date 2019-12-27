Власти Индии направили дополнительных полицейских в штат Уттар-Прадеш из-за протестов

Дополнительные силы полиции прибыли в индийский штат Уттар-Прадеш после того, как там прошли массовые протесты, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Также в тех районах штата, где преобладает мусульманское население, отключили интернет.

Протесты в штате начались после того, как парламент Индии в декабре принял закон о гражданстве. Этот закон позволяет христианам, индуистам и другим религиозным меньшинствам, находящимся на территории Индии нелегально, получить гражданство, если они докажут, что на родине их преследовали по религиозным причинам. Он касается граждан стран, где преобладает мусульманское население: Бангладеш, Пакистана и Афганистана. Мусульмане под этот закон не подпадают.

В результате протестов уже погибли 23 человека, из них 16 - в штате Уттар-Прадеш.