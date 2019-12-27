Fokker-100 авиакомпании Bek Air, потерпевший крушение близ Алматы, выпущен более 20 лет назад - вице-премьер Казахстана

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, потерпевший крушение под казахстанским мегаполисом Алматы, был изготовлен в 1996 году, зарегистрирован в казахстанском реестре в 2016 году, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
"Дата выпуска воздушного судна 1996 год, сертификат летной годности был продлен в мае текущего года. Данное воздушное судно зарегистрировано в казахстанском реестре 26 августа 2016 года. Всего в авиакомпании Bek Air 10 воздушных судов, девять воздушных судов с действующим сертификатом летной годности. Комитетом гражданской авиации деятельность компании приостановлена до выяснения всех обстоятельств", - сказал Скляр.
Ранее вице-премьер сообщил, что рассматриваются две версии крушения самолета - ошибка пилота и техническая причина.
Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. По последним данным, погибли 12 человек, 49 человек пострадали.
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