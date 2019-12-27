Госпитализированы 49 пострадавших в авиакатастрофе, 18 из них в тяжелом состоянии - вице-премьер Казахстана

В медицинские учреждения Алматы госпитализированы 49 пострадавших в результате крушения Fokker-100 авиакомпании Bek Air, 18 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

"В основном погибли пассажиры, которые были в носовой части данного воздушного судна. Всего на борту, по уточненным данным, находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. (...) Всего в результате происшествия погибли 12 человек, 8 из них на месте происшествия, два в больнице и два в аэропорту Алматы", - сказал Скляр на пресс-конференции в Алматы.

"В медучреждения Алматы и области госпитализировано 49 человек, из них 18 человек находятся в тяжелом состоянии", - добавил он.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, 49 пострадали.

Ранее Скляр сообщил, что рассматриваются две версии крушения самолета - ошибка пилота и техническая причина.