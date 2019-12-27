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СНГ 27.12.2019 13:26

Госпитализированы 49 пострадавших в авиакатастрофе, 18 из них в тяжелом состоянии - вице-премьер Казахстана

В медицинские учреждения Алматы госпитализированы 49 пострадавших в результате крушения Fokker-100 авиакомпании Bek Air, 18 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

"В основном погибли пассажиры, которые были в носовой части данного воздушного судна. Всего на борту, по уточненным данным, находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. (...) Всего в результате происшествия погибли 12 человек, 8 из них на месте происшествия, два в больнице и два в аэропорту Алматы", - сказал Скляр на пресс-конференции в Алматы.

"В медучреждения Алматы и области госпитализировано 49 человек, из них 18 человек находятся в тяжелом состоянии", - добавил он.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, 49 пострадали.

Ранее Скляр сообщил, что рассматриваются две версии крушения самолета - ошибка пилота и техническая причина.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]