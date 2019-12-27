Семьи погибших и пострадавшие в авиакатастрофе в Казахстане получат помощь - вице-премьер

Пострадавшие и семьи погибших в авиакатастрофе под Алматы получат компенсацию от государства, сообщил в пятницу вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
"Никто не останется без поддержки государства, всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка", - сказал Скляр на пресс-конференции в Алматы.
Сумма компенсации будет определена чуть позже, добавил он.
"Погибшие проживали в разных областях, в разных регионах. Правительство определит сумму компенсации. Но без внимания никто не останется", - сказал Скляр.
Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, 49 пострадали.
Рассматриваются две версии крушения самолета - ошибка пилота и техническая причина.
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