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Дальнее зарубежье 27.12.2019 14:16

Глава Еврокомиссии сомневается, что успеет заключить с Лондоном соглашение о торговле в срок

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу поставила под сомнение реалистичность планов заключения соглашения о свободной торговле между Лондоном и Брюсселем до конца 2020 года.

"Я очень обеспокоена, учитывая то малое количество времени, которым мы располагаем", - заявила она в интервью французской газете "Эко".

"Дело не только в том, чтобы согласовать сделку о свободной торговле, но и во многих других вещах. Мне кажется, что с обеих стороны мы должны задать себе вопрос серьезно, осуществимы ли все эти переговоры в такие короткие сроки", - добавила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссия указала на то, что в середине следующего года можно было бы проанализировать обстановку с переговорами, чтобы понять, нужно ли больше времени для согласования всех спорных вопросов.

Ранее она заявляла, что Британия пострадает больше, чем ЕС, если сторонам после Brexit не удастся быстро добиться торгового соглашения. Фон дер Ляйен добавила, что ЕС рассчитывает на "беспрецедентное партнерство" с Великобританией после Brexit и что речь ни в коем случае не идет о прекращении отношений между ЕС и Великобританией.

Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период после Brexit. В Брюсселе ранее предупреждали, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно.

В свою очередь премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее обещал добиться торгового соглашения с ЕС уже к декабрю 2020 года. Если Лондон и Брюссель не смогут заключить соглашение, то им придется торговать по правилам Всемирной торговой организации, а это будет означать экономический шок и для Великобритании, и для Евросоюза.

В то же время ранее стало известно, что Джонсон намеревается внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период рамками 2020 года.

12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия Джонсона.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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