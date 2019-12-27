ФСРВП направит около 60 млн манатов на строительство жилых домов для семей вынужденных переселенцев в бакинских поселках

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит около 60 млн манатов на строительство жилых домов с необходимой социально-технической инфраструктурой в бакинских поселках для 846 семей вынужденных переселенцев.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Baki Abadlıq Xidmeti» подписано два контракта на общую сумму 59 млн 455,78 тыс. манатов.

Первый контракт предусматривает строительство четырех 9-тиэтажных 54-тиквартирных и восьми 9-тиэтажных 45-тиквартирных жилых зданий для 576 семей, административного здания, детского сада на 100 мест и проведение работ по благоустройству. Строительство будет осуществлено в поселке Маштага Сабунчинского района Баку. Стоимость контракта – 38 млн 934,598 тыс. манатов.

Второй контракт предусматривает строительство шести 9-тиэтажных 45-тиквартирных жилых зданий для 270 семей, детского сада на 100 мест и проведение работ по благоустройству. Строительство будет осуществлено в поселке Говсаны Сураханского района Баку. Стоимость контракта – 20 млн 521,182 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков