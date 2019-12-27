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Спорт 27.12.2019 13:51

Азербайджан рассчитывает на 50 лицензий на Олимпиаду в Японии - Рагимов

Азербайджан рассчитывает завоевать не менее 50 лицензий для участия на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

«Мы находимся на последнем этапе подготовки к предстоящим олимпийским играм в Токио. Работы идут в соответствии с намеченным планом. На сегодняшний день 14 наших спортсменов получили лицензии в 6 видах спорта: легкая атлетика, стрельба, плавание, борьба, велоспорт и гимнастика. Касательно велоспорта и гимнастики, нас очень радует, что впервые наши спортсмены в этих видах спорта смогут представлять Азербайджан. В целом, мы ожидаем получить как минимум 50 лицензий», - сказал Рагимов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Азербайджан на летних Олимпийских играх в 2016 году в Бразилии был представлен 56 спортсменами в 14 видах спорта.

В 2016 спортсмены Азербайджана завоевали 18 медалей: одну золотую, 7 серебряных и 10 бронзовых. В итоге сборная заняла 39-е место в неофициальном общекомандном зачете по количеству золотых медалей; по общему количеству наград она разделила с Новой Зеландией 14-15-е места.

Летние Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2020 года в Токио.

Х.Насирзаде

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Тэги: ОЛИМПИАДА, ЛИЦЕНЗИИ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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