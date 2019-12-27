Азербайджан рассчитывает на 50 лицензий на Олимпиаду в Японии - Рагимов

Азербайджан рассчитывает завоевать не менее 50 лицензий для участия на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.
«Мы находимся на последнем этапе подготовки к предстоящим олимпийским играм в Токио. Работы идут в соответствии с намеченным планом. На сегодняшний день 14 наших спортсменов получили лицензии в 6 видах спорта: легкая атлетика, стрельба, плавание, борьба, велоспорт и гимнастика. Касательно велоспорта и гимнастики, нас очень радует, что впервые наши спортсмены в этих видах спорта смогут представлять Азербайджан. В целом, мы ожидаем получить как минимум 50 лицензий», - сказал Рагимов агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Азербайджан на летних Олимпийских играх в 2016 году в Бразилии был представлен 56 спортсменами в 14 видах спорта.
В 2016 спортсмены Азербайджана завоевали 18 медалей: одну золотую, 7 серебряных и 10 бронзовых. В итоге сборная заняла 39-е место в неофициальном общекомандном зачете по количеству золотых медалей; по общему количеству наград она разделила с Новой Зеландией 14-15-е места.
Летние Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2020 года в Токио.
Х.Насирзаде
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