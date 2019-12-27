Турция, вероятно, купит дополнительную партию С-400 - Борисов

Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассчитывает, что Турция приобретет дополнительную партию систем ПВО С-400 "Триумф".

"Скорее всего, они реализуют свой опцион и продолжат работу с нами. Мы, по крайней мере, надеемся на это", - заявил Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он подчеркнул, что Турция "последовательно отстаивает свои интересы, несмотря на то, что она страна НАТО".

"Турция выбрала этот комплекс (С-400 - ИФ), потому что он по своим характеристикам сегодня лучший в мире. И вообще российские средства ПВО на голову выше всех мировых конкурентов", - заявил вице-премьер.

"Ситуация в Саудовской Аравии, когда беспилотные средства атаковали нефтеперерабатывающие заводы, это на практике показала. Patriot и другие средства не справились, а постоянные нападки на нашу базу в Хмеймиме постоянно отражаются нашими средствами ПВО, "Панцирь" прекрасно справляется с этой работой. Поэтому мы на практике доказали, что наши средства лучшие", - сказал Борисов.

6 декабря директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев сказал "Интерфаксу", что Россия и Турция с высокой долей вероятности подпишут в 2020 году контракт на поставку Анкаре дополнительной партии систем ПВО С-400.

"Вероятность достаточно высокая", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном подписании в 2020 году контракта на поставку дополнительной партии С-400.

"Мы планомерно работаем над этим вопросом. Самое главное - есть настрой с двух сторон продолжать сотрудничество в этой области", - заявил Шугаев.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Как сообщалось, контрактом предусмотрен опцион на поставку Турции дополнительной партии С-400.

Об этом опционе ранее заявляли Борисов и глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

С-400 - система ПВО дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").