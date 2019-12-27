Опубликована аудиозапись разговора диспетчера с экипажем рухнувшего под Алматы самолета

Аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем потерпевшего крушение под Алматы самолёта Fokker-100 авиакомпании Bek Air опубликовали казахстанские СМИ.
Из переговоров следует, что подготовка самолёта к рейсу Алматы - Нур-Султан прошла в штатном режиме. Диспетчер разрешил экипажу взлёт. Затем пилоты самолёта перестают выходить на связь и диспетчер объявляет тревогу.
"БекЭйр 2100, ветер 040 градусов, 05 правая взлет разрешаю", - сказал диспетчер.
"05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!" - ответил пилот самолета.
"Доброго пути!" - сказал диспетчер.
После этого диспетчер несколько раз пытается восстановить связь с воздушным судном и объявляет тревогу.
Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.
По уточненным данным комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, пострадали 49 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Ранее сообщалось о 15 погибших.
В числе погибших командир воздушного судна Марат Муратбаев и казахстанская журналистка Дана Круглова.
На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.
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