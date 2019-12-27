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СНГ 27.12.2019 14:44

Опубликована аудиозапись разговора диспетчера с экипажем рухнувшего под Алматы самолета

Аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем потерпевшего крушение под Алматы самолёта Fokker-100 авиакомпании Bek Air опубликовали казахстанские СМИ.

Из переговоров следует, что подготовка самолёта к рейсу Алматы - Нур-Султан прошла в штатном режиме. Диспетчер разрешил экипажу взлёт. Затем пилоты самолёта перестают выходить на связь и диспетчер объявляет тревогу.

"БекЭйр 2100, ветер 040 градусов, 05 правая взлет разрешаю", - сказал диспетчер.

"05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!" - ответил пилот самолета.

"Доброго пути!" - сказал диспетчер.

После этого диспетчер несколько раз пытается восстановить связь с воздушным судном и объявляет тревогу.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По уточненным данным комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, пострадали 49 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Ранее сообщалось о 15 погибших.

В числе погибших командир воздушного судна Марат Муратбаев и казахстанская журналистка Дана Круглова.

На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САМОЛЁТ, КРУШЕНИЕ, АУДИОЗАПИСЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]