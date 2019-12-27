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ТЭК 27.12.2019 14:35

ЕК подтвердила, что газотранспортный оператор Украины может работать по законам ЕС

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подписал письмо, подтверждающее, что созданный на Украине оператор газотранспортной системы разделен по видам собственности и готов работать в соответствии с законодательством Евросоюза.

"Это является необходимым для беспрерывного транзита российского газа в Европу через Украину, как было договорено на трехсторонних переговорах", - сообщил он в своем Twitter.

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Тэги: ЕВРОПА, УКРАИНА, ОПЕРАТОР, СЕРТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]