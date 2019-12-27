ЕК подтвердила, что газотранспортный оператор Украины может работать по законам ЕС

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подписал письмо, подтверждающее, что созданный на Украине оператор газотранспортной системы разделен по видам собственности и готов работать в соответствии с законодательством Евросоюза.

"Это является необходимым для беспрерывного транзита российского газа в Европу через Украину, как было договорено на трехсторонних переговорах", - сообщил он в своем Twitter.