ЕК подтвердила, что газотранспортный оператор Украины может работать по законам ЕС

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подписал письмо, подтверждающее, что созданный на Украине оператор газотранспортной системы разделен по видам собственности и готов работать в соответствии с законодательством Евросоюза.
"Это является необходимым для беспрерывного транзита российского газа в Европу через Украину, как было договорено на трехсторонних переговорах", - сообщил он в своем Twitter.
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