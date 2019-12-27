Зеленский сменил руководителя Госбюро расследований Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР) и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову.
Соответствующие указы №№960/2019 и 961/2019 от 27 декабря опубликованы на официальном сайте главы государства.
Как сообщалось, 24 декабря Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора ГБР и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана, в ГБР без обязательного проведения конкурса, принятый Верховной Радой 3 декабря.
В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.
Труба возглавил ГБР после того, как в ноябре 2017 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие соответствующей должности рекомендовала назначить его директором ведомства. Пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР 22 ноября 2017 года.
Венедиктова является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году она была №3 в списке одноименной партии.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Нидерландах
Двадцать партий в Азербайджане подали документы в ЦИК для участия во внеочередных парламентских выборах
Структура Минэкологии направит около 5 млн манатов на улучшение коммунальной инфраструктуры
В Генпрокуратуре Армении заявили о законности уголовного преследования председателя КС
Налоговые органы Азербайджана поддерживают применение дифференцированной ставки НДС, но для начала предлагают решить проблемы в учете
Президент Азербайджана ознакомился с работами на горнолыжном курорте «Шахдаг»
Баку вошел в топ-5 лучших мест в СНГ для новогодних ярмарок
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Программа Ulduzum от Bakcell предоставляет клиентам дополнительные преимущества
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г