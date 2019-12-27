Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8905 RUR   0.0274 GBR   2.2106 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.68 0.57 Brent 67.92 0.72

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.12.2019 15:48

Зеленский сменил руководителя Госбюро расследований Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР) и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову.

Соответствующие указы №№960/2019 и 961/2019 от 27 декабря опубликованы на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось, 24 декабря Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора ГБР и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана, в ГБР без обязательного проведения конкурса, принятый Верховной Радой 3 декабря.

В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

Труба возглавил ГБР после того, как в ноябре 2017 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие соответствующей должности рекомендовала назначить его директором ведомства. Пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР 22 ноября 2017 года.

Венедиктова является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году она была №3 в списке одноименной партии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ГБР, КАДРЫ


Похожие новости


Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на топливо Рейтинг Зеленского вернулся к росту, ему доверяют свыше 60% украинцев - опрос Зеленский прибыл с визитом в Азербайджан Зеленский совершит визит в Азербайджан, подпишет ряд документов о сотрудничестве Кремль советует Зеленскому выполнять минские договоренности, чтобы добиться рукопожатия Путина Зеленский планирует визит в Азербайджан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]