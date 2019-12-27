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Транспорт и связь 27.12.2019 14:39

Минфин направит около 1,9 млн манатов на закупку ПО для создания автоматизированной системы бюджетной информации

Министерство финансов Азербайджана определилось с поставщиком программного обеспечения для создания автоматизированной системы бюджетной информации.

Согласно материалам tender.gov.az победителем соответствующего тендера, объявленного министерством, стала компания Sinam.

«С компанией заключен контракт на сумму 1 млн 899,8 тыс. манатов», - говорится в информации.

А.Мамедов

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Тэги: МИНФИН, ПО, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]