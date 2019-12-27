Вспомнить все: Part I, ТЭК

Вот и завершается очередной, 2019 год, который запомнился различными событиями в общественно-политической и экономической жизни Азербайджана. Агентство «Интерфакс-Азербайджан» предлагает вспомнить, что важного и интересного произошло в стране в 2019 году и пролистать календарь уходящего года. Первая часть «трилогии воспоминаний» посвящена нефтегазовому сектору, который продолжает занимать очень важное место для экономики Азербайджана. Уходящий год подарил много ярких событий, связанных с развитием нефтегазовой отрасли Азербайджана. Это и запуск новых объектов, и новые договоренности в рамках ОПЕК+, и реализация новых инвестиционных проектов в Азербайджане и Турции. Все эти события имеют очень большое политическое и экономическое значение не только для нашей страны, но и для региона в целом.

ЯНВАРЬ

Добыча 100-млрдного кубометра газа с Шах-Дениз

Суммарная добыча с месторождения Шах-Дениз достигла 100 млрд кубометров газа. Для достижения этого показателя понадобилось чуть более 12 лет. В настоящее время добыча газа и конденсата на Шах-Дениз осуществляться с платформы «Alfa» (в рамках Стадии-1) и с платформы Bravo (в рамках Стадии-2). Газ, добываемый с месторождения Шах-Дениз направляется помимо Азербайджана, также на экспорт в Грузию и Турцию, а с 2020 года его станут получать и несколько европейских государств.

В пиковый период, который придется на 2022-2023гг, добыча с месторождения Ша-Дениз составит 26 млрд кубометров в год газа и 120 тыс. баррелей конденсата в сутки. Так что, следующие 100 млрд кубометров с Шах-Дениз будут добыто значительно быстрее.

Запуск SOCAR Carbamide

16 января 2019 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сумгайыте было введено в эксплуатацию предприятие «SOCAR Carbamide Plant». Завод включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Завод работает на природном газе и рассчитано на производство 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки.

Проект реализован компанией SOCAR при частичном финансировании из госбюджета и кредитных средств. Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила SOCAR из собственных средств.

Предприятие рассчитывает на ежегодные доходы от экспорта карбамида в размере $160 млн. Кроме этого, Азербайджан за счет деятельности «SOCAR Carbamide Plant» сможет сэкономить $90 млн в год на импорте этой же продукции.

Покупка активов EWE A.G. в Турции

Компания SOCAR заключила сделку по приобретению турецких активов крупнейшей германской энергетической компании EWE A.G. По условиям соглашения, Госнефтекомпания Азербайджана приобрела управляющую операциями EWE AG в Турции компанию EWE Turkey Holding и входящие в нее пять компаний - Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom. Прием-сдача компаний в распоряжение SOCAR завершился 17 июня 2019 года. Сумма сделки составляет $140 -150 млн.

EWE Turkey Holding посредством компаний Burgaz и Kayserigaz является четвертым крупнейшим в Турции поставщиком природного газа.

Эта сделка вписывается в политику увеличения азербайджанских инвестиций в экономику Турции. Азербайджан уже вложил в турецкую экономику свыше $17,5 млрд, а за счет новых проектов SOCAR эта цифра достигнет $20 млрд.

ФЕВРАЛЬ

Договор об аренде СПБУ "Satti"

SOCAR и казахстанская государственная НК "КазМунайГаз" 16 февраля договорились о передаче СПБУ "Satti" в доверительное управление Госнефтекомпании Азербайджана. Договор доверительного управления СПБУ подписали ТОО "KMG Drilling & Services" и "Caspian Drilling Company Ltd".

Основной целью соглашения является эксплуатация СПБУ Satti" в проектах, реализуемых азербайджанской стороной. В первую очередь данная установка будет задействована в бурении разведочных скважин на мелководье Апшеронского архипелага, оператором по разведке и разработке которого выступает британская BP.

Запуск полиэтиленового завода «SOCAR Polymer»

18 февраля в Сумгайыте состоялась церемония ввода в строй завода по производству полиэтилена высокой плотности (ПВП) компании «SOCAR Polymer». Мощность предприятия составляет 120 тыс. тонн готовой продукции в год.

По расчетам SOCAR, деятельность завода позволит в полном объеме обеспечить внутренние потребности страны в ПВП. При этом 75% производимой продукции будет направляться на экспорт в Турцию и в Европу.

В июле 2018 года SOCAR Polymer ввела в строй завод по производству полипропилена мощностью 184 тыс. тонн полипропилена в год.

Суммарные инвестиции в проекты строительства в Сумгайыте заводов по производству полипропилена и полиэтилена составят $816 млн. По оценкам SOCAR, доходы компании SOCAR Polymer за весь период эксплуатации этих двух заводов прогнозируются в объеме $6,6 млрд, из которых 30% придется на чистую прибыть SOCAR Polymer. Еще $600 млн составят налоговые отчисления в госбюджет Азербайджана.

МАРТ

Министерская встреча ОПЕК+ в Баку

В Баку 17-18 марта состоялось 27-ое заседание совместного технического комитета (JTC) и 13-ое министерское заседание совместного мониторингового комитета (JMMC) стран ОПЕК и не-ОПЕК. В заседаниях приняли участие представители высокого уровня 14 стран. Впервые такое крупное мероприятие для мирового нефтяного сектора прошло в одной из нефтедобывающих стран бывшего СССР.

В частности, в заседаниях приняли участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, президент ОПЕК, министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо Фернандес, министры энергетики Саудовской Аравии, России, Казахстана, Алжира, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Нигерии, Ливии, Судана, представители Бахрейна, Брунея, Конго.

JMMC в рамках бакинской встречи рекомендовал принять в свой состав представителей Казахстана, Ирака, Нигерии и ОАЭ.

АПРЕЛЬ

Остановка на профилактику платформы «Центральный Азери»

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК–оператор по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли) с 15 апреля на 2 недели остановила добычу нефти с платформы на центральной части месторождения Азери для проведения профилактических работ и инспекционных работ.

Профилактические работы на платформе "Центральный Азери» стали частью годовой программы работ по проекту разработки блока «АЧГ».

Инвестрешение по проекту «ЦВА»

Акционеры проекта разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) 19 апреля в Баку подписали окончательное инвестиционное решение (ОИР) по проекту "Центральный Восточный Азери".

Стоимость проекта составляет $6 млрд. В рамках проекта планируется строительство добывающей и буровой платформы с жилблоком между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери" и установок для обеспечения суточной добычи нефти в объеме 100 тыс. баррелей.

В период эксплуатации платформы с нее в целом прогнозируется добыча 300 млн баррелей нефти. Начало добычи первой нефти планируется в 2023 году.

Строительные работы в рамках проекта "Центральный Восточный Азери" планируется завершить к середине 2022 года. На пике строительных работ будет привлечено 8 тыс. человек.

Проект "Центральный Восточный Азери" является следующим этапом разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. Цель проекта заключается в том, чтобы за счет бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов добиться ежесуточной добычи на пике до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. кубических футов газа.

МАЙ

Выставка и конференция Caspian Oil and Gas

С 29 мая по 1 июня в Баку прошло крупнейшее мероприятие энергетического сектора в Прикаспийском регионе - 26-я Международная выставка «Нефть и газ Каспия» (Caspian Oil and Gas).

ИЮЛЬ

Продление сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи

Министры стран ОПЕК и не-ОПЕК по итогам заседания в Вене 2 июля продлили до конца первого квартала 2020 года соглашение об ограничении добычи нефти, подписанное 7 декабря 2018 года. При этом квоты определенные в декабре прошлого года остались неизменны: сокращение для стран ОПЕК на 800 тыс. б/с, стран не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с. В том числе Азербайджан обязался сократить среднесуточную добычу на 20 тыс. б/с, до 776 тыс. б/с.

Помимо решения о продлении сделки по сокращению добычи нефти, страны картеля и не-ОПЕК в Вене согласовали Хартию долгосрочного сотрудничества. Исполнение документа является добровольным и никаких юридических обязательств для стран-участниц не несет.

Хартия предполагает созыв министерского мониторингового комитета ОПЕК+ как минимум раз в год, а комитета технических экспертов - раз в два года.

СЕНТЯБРЬ

Запуск электростанции «Шимал-2»

ОАО «Азерэнержи» 5 сентября в Баку ввело в эксплуатацию вторую парогазовую установку на ГРЭС «Шимал» (Шимал-2). Запуск второй установки несколько раз откладывался, но осенью ее ввели в строй.

Станция оснащена паровой турбиной мощностью 138 МВт, газовыми турбинами мощностью 267 МВт, электрогенератором мощностью 560 МВА и вспомогательными системами. Ежегодно на станции будет вырабатываться 3,2 млрд кВт/час электроэнергии.

Фундамент электростанции «Шимал-2» мощностью 400 МВт был заложен в 2011 году. Строительство объекта велось за счет кредита Японского банка международного сотрудничества (ЯБМС) в размере 29 млрд 280 млн японских йен (свыше $275 млн). Кредит предоставлен Азербайджану на 40 лет с 10-летним льготным периодом под процентную ставку 0,75%. Общая стоимость проекта составляет более $330 млн.

На ГРЭС «Шимал» уже функционирует одна ПГУ мощностью 400 МВт, построенная альянсом Mitsui/Mitsubishi на кредит ЯБМС.

Суммарный объем производства электроэнергии на электростанциях «Шимал-1» и «Шимал-2» составит 5,7 млрд кВт/час в год, что обеспечит 20% всей электроэнергии, вырабатываемой в стране.

Новые инвестиции SOCAR в Турции

Компания SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) в районе Алиага в Измире 25 сентября ввела в эксплуатацию дополнительный резервуарный парк на терминале «SOCAR Depolama».

Ранее общая емкость терминала SOCAR Depolama по хранению топлива составляла 200 тыс. кубометров, по хранению LPG - 45 тыс. кубометров. Проект предусматривал установку дополнительных 12 резервуаров общей емкостью 350 тыс. кубометров для хранения дизеля, бензина, авиационного топлива и реформата. Строительство резервуаров велось с сентября 2017 года. С расширением терминала SOCAR Depolama, этот объект вошел в пятерку крупнейших терминалов Турции в регионе Эгейского моря.

Кроме того, на территории НПЗ «STAR» в Измире 25 сентября состоялась церемония закладки фундамента новых резервуаров для хранения нефти и промежуточных нефтепродуктов. Проект предусматривает увеличение мощности хранения завода дополнительно на 342 тыс. кубометров. Работы в рамках этого проекта завершатся в 2021 году.

За счет новых инвестиций суммарные мощности SOCAR Turkiye Enerji по хранению нефтепродуктов достигнут 2,5 млн кубометров.

По словам главы SOCAR Turkiye Enerji Заура Гахраманова, компания вложит $600 млн инвестиций в увеличение мощностей турецкого НПЗ "STAR" по хранению нефти и нефтепродуктов.

25-летие «Контракта Века»

20 сентября акционеры проекта АЧГ отметили 25-летний юбилей «Контракта Века», положившего основу экономическому развитию независимого Азербайджана.

На данный момент добыча на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли ведется с шести платформ.

Согласно данным SOCAR, по состоянию на 1 декабря 2019 года за весь период с начала разработки и с блока АЧГ добыто 498 млн тонн нефти и 164 млрд кубометров газа. При этом, на долю прибыльной нефти Азербайджана пришлось 291 млн тонн или 58,5% от общего объёма добычи с этого блока. Реализация «Контракта века» обеспечила получение Азербайджаном доходов на сумму свыше $140 млрд, инвестиции в проект превысили $36 млрд.

ОКТЯБРЬ

Плановая остановка платформы «Западный Чираг»

АМОК с 15 октября остановила нефтяную платформу «Западный Чираг» на 15 дней для проведения профилактических работ.

Профилактические работы включали обновление факельной системы и системы управления.

Остановка платформы на профилактику носит плановый характер и была заложена в программу на 2019 год.

Плановая остановка БНПЗ на ремонт

Бакинский нефтеперерабатывающий завод им. Гейдара Алиева (БНПЗ) 4 октября на месяц остановил работу для планового техобслуживания указанных установок.

В связи с остановкой на ремонтные работы Бакинского НПЗ, также была остановлена работа и химпредприятий производственного объединения "Азерхимия", получающего сырье с БНПЗ.

Ремонтные работы на БНПЗ велись одновременно на 4 основных технологичных установках. В результате, после капитального ремонта в эксплуатацию введены: установка по первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ-6 - ИФ) для производства дизельного и реактивного топлива, установка каталитического крекинга, производящая, главным образом, бензин и сжиженные газы, установки коксования и каталитического риформинга для производства других видов нефтепродуктов.

На время остановки ремонта Азербайджан импортировал бензин марки AI-92 из-за рубежа.

НОЯБРЬ

70-летие Нефтяных Камней

Нефтяные Камни - это уникальное и первое морское месторождение, уникальный город на сваях. 7 ноября 1949 года на Нефтяных камнях забил первый фонтан, и впервые в мировой практике началась добыча нефти в открытом море, что явилось важным событием в развитии нефтяной промышленности.

По данным SOCAR, за 70 лет на месторождении было пробурено около 2 тыс. скважин, построены эстакады протяженностью 200 км, 333 производственных участка, проложено 100 км нефте-, газо- и водопроводов.

За прошедший период с месторождения Нефтяные Камни было добыто 176 млн тонн нефти и около 13,6 млрд кубометров природного газа. В общей сложности, на месторождениях Нефтяные Камни и Грязевая сопка, эксплуатируемых НГДУ "Нефтяные Камни", до сих пор добыто 186 млн тонн нефти и 14,3 млрд кубометров природного газа. Тем самым за весь период эксплуатации НГДУ обеспечило 13% добычи нефти в стране.

Смена акционеров в АЧГ

Венгерская компания MOL Plc. ("MOL") 4 ноября подписала соглашение с Chevron Global Ventures, Ltd и Chevron BTC Pipeline, Ltd о приобретении 9,57% акций в проекте Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и 8,9% акций в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан. Стоимость сделки составляет $1,57 млрд с датой вступления в силу с 1 января 2019 года.

По данным MOL, сделка будет закрыта во II-ом квартале 2020 года. С завершением этой сделки MOL станет третьим акционером (по размеру доли - ИФ) в АЧГ.

О планах продать долю в АЧГ Chevron заявила еще в декабре 2018 года, также как и американская ExxonMobil, которая пока покупателя на свою долю акций не нашла.

MOL становится в результате сделки 3-им крупным акционером в АЧГ, сделку планируется закрыть в первом квартале 2020 года.

Запуск второй фазы TANAP

30 ноября в Турции при участии лидеров Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайыпа Эрдогана состоялась торжественная церемония запуска второй стадии Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), проходящего от г. Эскишехир до госграницы Турции с Грецией.

15 апреля 2019 года начался процесс заполнения участка TANAP от Эскишехир до границы с Грецией, 15 июня газ достиг турецко-греческой границы. С 1 июля 2019 года TANAP находится в полной готовности к поставкам азербайджанского газа в Европу.

Первая фаза газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) была запущена 12 июня 2018 года, 30 июня того же года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP.

С июня 2018 года по декабрь 2019 года по TANAP на турецкий рынок поставлено 3,3 млрд кубометров азербайджанского газа.

ДЕКАБРЬ

Азербайджан берет на себя дополнительные обязательства в рамках ОПЕК+

Министры стран ОПЕК и не-ОПЕК в ходе заседания 7 декабря договорились о сокращении добычи нефти в I-ом квартале 2020 года дополнительно на 500 тыс. б/с. Таким образом, обязательства ОПЕК+ по сокращению суточной добычи увеличены с 1,2 млн б/с до 1,7 млн б/с.

Новая квота Азербайджана в рамках сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в I кв. 2020г составит 769 тыс. б/с против предыдущей 776 тыс. б/с. То есть, Азербайджан взял на себя обязательства снизить добычу в дополнении к 20 тыс. б/с еще на 7 тыс. б/с. С учетом ожидаемого некоторого снижения добычи нефти в стране в 2020 году по сравнению с 2019 году, выполнить дополнительные обязательства не должно составить труда. Тем более, в течение следующего года АМОК планирует плановую остановку на профилактику одной платформы на АЧГ и еще одной платформы на Шах-Дениз.

Нигяр Аббасова