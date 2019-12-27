Узбекистан будет поддерживать Афганистан в достижении мира - глава узбекского МИД

Узбекистан продолжит усилия, направленные на всестороннюю поддержку Афганистана, заявил глава узбекского внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов в пятницу на пресс-конференции в Ташкенте.
"Несмотря на сохраняющуюся напряженность, Узбекистан продолжает оказывать всестороннюю поддержку соседнему братскому Афганистану ", - сказал Камилов, выразив надежду, что эти усилия не пройдут бесследно.
"Мы надеемся, что наши усилия не пройдут бесследно. Об этом свидетельствует и набирающий силу переговорный процесс. Это позволяет надеяться на начало переговоров между центральным правительством Афганистана и оппозицией. Главное, что достигнут консенсус по данному вопросу на региональном и глобальном уровнях", - подчеркнул глава МИД Узбекистана.
Камилов отметил, что в Афганистане война продолжается уже 40 лет, но появились новые возможности.
"Впервые стороны выразили готовность к диалогу. Мы не думаем, что встречи сразу приведут к согласию, но это единственная альтернатива. При помощи оружия этот вопрос не решить", - сказал министр.
Глава МИД Узбекистана добавил, что узбекская сторона приветствует встречи во всех форматах во имя долгожданного мира в стране.
"И далее мы будем поддерживать мирные переговоры", - заявил Камилов.
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