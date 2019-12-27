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Дальнее зарубежье 27.12.2019 16:20

Узбекистан будет поддерживать Афганистан в достижении мира - глава узбекского МИД

Узбекистан продолжит усилия, направленные на всестороннюю поддержку Афганистана, заявил глава узбекского внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов в пятницу на пресс-конференции в Ташкенте.

"Несмотря на сохраняющуюся напряженность, Узбекистан продолжает оказывать всестороннюю поддержку соседнему братскому Афганистану ", - сказал Камилов, выразив надежду, что эти усилия не пройдут бесследно.

"Мы надеемся, что наши усилия не пройдут бесследно. Об этом свидетельствует и набирающий силу переговорный процесс. Это позволяет надеяться на начало переговоров между центральным правительством Афганистана и оппозицией. Главное, что достигнут консенсус по данному вопросу на региональном и глобальном уровнях", - подчеркнул глава МИД Узбекистана.

Камилов отметил, что в Афганистане война продолжается уже 40 лет, но появились новые возможности.

"Впервые стороны выразили готовность к диалогу. Мы не думаем, что встречи сразу приведут к согласию, но это единственная альтернатива. При помощи оружия этот вопрос не решить", - сказал министр.

Глава МИД Узбекистана добавил, что узбекская сторона приветствует встречи во всех форматах во имя долгожданного мира в стране.

"И далее мы будем поддерживать мирные переговоры", - заявил Камилов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]