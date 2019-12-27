Subaru отзывает в РФ более 42 тыс. машин из-за проблем с подушкой безопасности

Российское подразделение автоконцерна Subaru - ЗАО "Субару мотор" - отзывает в РФ 42,149 тыс. автомобилей, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины марок Subaru Tribeca (WX), Legacy/Outback (BL/BP, BM/BR), Impreza/WRX (GD, GH, G3), Forester (SH), проданные с 2005 по 2011 гг.

Причина отзыва - "маловероятное, однако возможное" - проникновение влаги в газогенератор подушки безопасности производства компании Takata Corp. спустя длительное время эксплуатации автомобиля.

"Это может привести к дефекту газогенератора и, при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира, повысить риск получения повреждений. Связь между нарушением герметичности и некорректным срабатыванием подушки безопасности еще находится на стадии исследования, однако Subaru приняла решение о проведении отзывной кампании, чтобы исключить любую возможность дефекта", - говорится в сообщении.

Подразделение Subaru обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта. Им предложат заменить газогенератор фронтальной подушки. Для владельцев машин ремонт будет бесплатным.