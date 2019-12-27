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Дальнее зарубежье 27.12.2019 23:37

Subaru отзывает в РФ более 42 тыс. машин из-за проблем с подушкой безопасности

Российское подразделение автоконцерна Subaru - ЗАО "Субару мотор" - отзывает в РФ 42,149 тыс. автомобилей, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины марок Subaru Tribeca (WX), Legacy/Outback (BL/BP, BM/BR), Impreza/WRX (GD, GH, G3), Forester (SH), проданные с 2005 по 2011 гг.

Причина отзыва - "маловероятное, однако возможное" - проникновение влаги в газогенератор подушки безопасности производства компании Takata Corp. спустя длительное время эксплуатации автомобиля.

"Это может привести к дефекту газогенератора и, при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира, повысить риск получения повреждений. Связь между нарушением герметичности и некорректным срабатыванием подушки безопасности еще находится на стадии исследования, однако Subaru приняла решение о проведении отзывной кампании, чтобы исключить любую возможность дефекта", - говорится в сообщении.

Подразделение Subaru обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта. Им предложат заменить газогенератор фронтальной подушки. Для владельцев машин ремонт будет бесплатным.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АВТОМОБИЛИ, SUBARU, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]