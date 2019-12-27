Казахстанцы осадили зал ожидания аэропорта Нур-Султана, пытаясь вернуть купленные авиабилеты Bek Air

Пассажиры осадили зал ожидания в аэропорту Нур-Султана, пытаясь вернуть деньги за билеты казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет в пятницу утром потерпел крушение под Алматы, сообщает телеканал "Хабар-24".

"Осада зала ожидания, по-другому это никак не назвать, началась еще утром, сразу после того, как появилось первое сообщение о том, что рейсы именно этой авиакомпании приостановлены", - сообщил корреспондент телеканала.

По словам владельцев билетов, телефоны авиакомпании Bek Air либо отключены, либо не отвечают.

"Нет, деньги не возвращают. Говорят нужно обращаться по месту покупки. А по месту покупки не отвечают, многие покупали билеты онлайн. Мы звоним в компанию, никто не отвечает. Офис (...) закрыт", - жалуются люди.

После крушения лайнера Bek Air подорожали билеты на рейсы других казахстанских авиакомпаний. "В Алматы билет сейчас стоит 171 тыс. тенге. Сумма внушительная", - говорится в сообщении телеканала.

Как сообщалось, деятельность авиаперевозчика Bek Air была приостановлена до тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства падения самолета под Алматы.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, 49 пострадали.

Рассматриваются две версии крушения самолета - ошибка пилота и отказ техники.