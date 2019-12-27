Глава МИД Литвы считает слишком радикальным и малореалистичным требование остановить БелАЭС

Отношение Литвы к завершению строительства Белорусской АЭС в Островце не должно быть слишком радикальным, поскольку она может не получить поддержки со стороны институтов ЕС, считает глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

"Мы действительно интенсивно работаем с институтами ЕС и хотим, чтобы наше поведение было таким, чтобы его поняли наши союзники. Я хочу подчеркнуть, что, если будет слишком радикально, не очень практично реализуемое, то мы не найдём поддержки у наших союзников. А мы хотим, чтобы они как можно больше участвовали в процессе. Чтобы это стало реальностью, а не только на словах, забота ЕС - безопасность, соблюдение стандартов и законодательства. Это мы и стремимся сделать, и не думаю, что нам это так уж плохо удаётся", - сказал министр в интервью порталу lrt.lt.

"Что касается результатов, то это уже другой вопрос. Мы попытаемся это сделать, но это не так просто. Объект строится в другом государстве, в котором не только не действуют законы Литвы, но и, по правде говоря, никакие другие законы, и нормы международного права также применяются достаточно избирательно", - добавил Линкявичюс.

Министр уточнил, что радикально и малореалистично было бы требовать прекращения работы электростанции после того как она будет запущена.

"Что это значит чересчур - если мы требуем, чтобы электростанция не работала или будем требовать, чтобы она была остановлена после того как вступит в эксплуатацию, - это довольно радикально. На данном этапе мы должны выдвигать реалистичные требования, понятные нашим союзникам", - сказал глава МИД.

"Когда мы требовали, например, чтобы они (Белоруссия - ИФ) построили электростанцию в другом месте. Они не будут строить её где-то ещё, если уже построили на этом месте, хотя площадка непригодна, и мы неоднократно подчёркивали это. На данном этапе мы должны требовать, чтобы учреждения подключились и проконтролировали заключительные этапы этого строительства и требовали, чтобы стандарты безопасности были соблюдены, поскольку контроль пока ограничен их собственным", - пояснил агентству BNS Линкявичюс.

Он не согласен с оценкой, что Литве не удаётся убедить своих соседей не покупать электроэнергию у БелАЭС.

"Наши польские соседи чётко заявили, что не будут покупать эту электроэнергию, насколько будет возможно. И мы приняли законы и не намерены их менять", - сказал Линкявичюс.

По его словам, попытки стремиться к более тесным прагматическим отношениям с Белоруссией были очень правильным тактическим изменением позиции президента Гитанаса Науседы, потому что "общение с этой страной может принести больше пользы нашей стране во всех отношениях".

"Она (БелАЭС - ИФ) уже построена и, честно говоря, строится уже 10 лет, поэтому мы должны видеть эту реальность, я хочу подчеркнуть, а не примириться, потому что примириться - значит принять то, что произошло. И президент неоднократно подчёркивал, что мы с этой электростанцией не согласны и будем добиваться, чтобы она не функционировала. Но можно уменьшить потенциальный ущерб, который может возникнуть, если он будет запущена", - подчеркнул министр.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Белорусские власти утверждают, что станция может начать действовать в первом квартале следующего года. Они отвергают претензии Литвы по поводу недостаточных стандартов безопасности.

Ранее, 1 ноября, министерство энергетики Белоруссии сообщило, что получило итоговое заключение экспертной комиссии Международной общественной экологической экспертизы по обоснованию экологической безопасности БелАЭС.

"В итоговом заключении экспертной комиссии отмечено, что в представленных документах дается исчерпывающий обзор планируемых мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной и экологической безопасности, полностью соответствующий нормам и правилам, установленным законодательством Республики Беларусь и рекомендациями МАГАТЭ", - сообщило тогда Минэнерго.