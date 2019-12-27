Шефчович подписал письмо о готовности оператора ГТС Украины работать по европейским нормам

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович в пятницу подписал письмо, в котором подтверждается, что новый оператор газотранспортной системы Украины готов работать по европейским законам.
"Рад отправить письмо, в котором подтверждаю, что новый оператор газотранспортной системы Украины выделен в отдельную структуру и готов работать в соответствии с законодательством ЕС", - написал Шефчович в Twitter.
"Это необходимо для беспрерывного транзита российского газа в Европу через Украину, как было согласовано на трехсторонних газовых переговорах", - отметил он.
Энергорегулятор Украины 24 декабря принял окончательное решение о сертификации нового оператора ГТС страны.
Планируется, что "Оператор газотранспортной системы Украины" начнет полноценно работать в качестве нового оператора украинской ГТС с 1 января 2020 года. ООО "ОГТСУ" стал новым оператором ГТС Украины согласно обновленному правительством страны 18 сентября плану анбандлинга "Нафтогаза".
Обновленная модель анбандлинга НАК, соответствующая требованиям Третьего энергопакета, была принята с целью создания возможности для подписания нового договора на транзит российского газа через территорию Украины. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.
Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.
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