Нефть торгуется вблизи трехмесячных пиков, Brent на уровне $68,09 за баррель

Фьючерсы на нефть торгуются вблизи максимальных уровней более чем за три месяца в пятницу на фоне сигналов снижения запасов в США и оптимизма в отношении перспектив мировой экономики.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:22 составляет $68,09 за баррель, что на $0,17 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,21 (0,34%) - до $61,89 за баррель.
Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Падение запасов, если оно подтвердится данными министерства энергетики США, станет максимальным с августа.
Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в пятницу в 20:00. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем оценивают снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе в 1,5 млн баррелей.
Поддержку рынку также оказали оптимистичные статданные из Китая.
Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР сообщило, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая в ноябре 2019 года выросла на 5,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - до 593,9 млрд юаней ($84,9 млрд). Повышение отмечено после трех месяцев снижения, в октябре показатель упал рекордными темпами - на 9,9%.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Нидерландах
Двадцать партий в Азербайджане подали документы в ЦИК для участия во внеочередных парламентских выборах
Президент Азербайджана ознакомился с работами на горнолыжном курорте «Шахдаг»
Баку вошел в топ-5 лучших мест в СНГ для новогодних ярмарок
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Покупатели снова не заинтересовались дебиторкой обанкротившейся "дочки" турецкой судоходной компании Palmali
ЕК профинансирует на 50% проект увеличения мощности газовой смычки Литва-Латвия
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Программа Ulduzum от Bakcell предоставляет клиентам дополнительные преимущества
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г