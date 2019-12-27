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ТЭК 27.12.2019 15:49

Нефть торгуется вблизи трехмесячных пиков, Brent на уровне $68,09 за баррель

Фьючерсы на нефть торгуются вблизи максимальных уровней более чем за три месяца в пятницу на фоне сигналов снижения запасов в США и оптимизма в отношении перспектив мировой экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:22 составляет $68,09 за баррель, что на $0,17 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,21 (0,34%) - до $61,89 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Падение запасов, если оно подтвердится данными министерства энергетики США, станет максимальным с августа.

Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в пятницу в 20:00. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем оценивают снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе в 1,5 млн баррелей.

Поддержку рынку также оказали оптимистичные статданные из Китая.

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР сообщило, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая в ноябре 2019 года выросла на 5,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - до 593,9 млрд юаней ($84,9 млрд). Повышение отмечено после трех месяцев снижения, в октябре показатель упал рекордными темпами - на 9,9%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]