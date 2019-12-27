Движение через Босфор перекрыто из-за шедшего из Одессы судна

Пролив Босфор был закрыт для движения судов после того, как следовавшее под флагом Либерии грузовое судно Songa Iridium село на мель около берега, сообщают турецкие СМИ.

Songa Iridium село на мель в районе крепости Румелихисар через 25 минут после того, как вошло в Босфор. Оно следовало из украинского порта Одесса. Конечным пунктом у судна значится Стамбул.

На место происшествия были направлены спасательные лодки. Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

По данным ресурсов, отслеживающих передвижение кораблей, Songa Iridium в настоящее время пришло в движение. Его скорость составляет 4,2 узла, и оно на буксире направляется в сторону Стамбула. Кроме того, судя по обновляемым в режиме реального времени данным о движении по Босфору, в настоящее время переход судов по проливу возобновлен.